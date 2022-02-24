Нападающий Ромелу Лукаку не планирует уходить из "Челси" и готов сражаться за свое будущее на "Стэмфорд Бридж".

Сегодня утром итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщило, что Лукаку согласен на понижение зарплаты ради возвращения в "Интер" по окончании сезона.



Ромелу только прошлым летом был куплен "синими" у "Интера" за 97.5 млн. фунтов, но забил лишь пять голов в этом сезоне Премьер-Лиги и не всегда проходит в стартовый состав команды Томаса Тухеля.



Однако The Guardian спешит опровергнуть эти слухи, утверждая, что Лукаку не помышляет об уходе из "Челси".



28-летний бельгиец надеется вернуться в старт "синих" на воскресный финал Кубка Лиги против "Ливерпуля" и принести лондонскому клубу очередной трофей.