Лукаку не планирует уходить из "Челси"

Ромелу Лукаку Нападающий Ромелу Лукаку не планирует уходить из "Челси" и готов сражаться за свое будущее на "Стэмфорд Бридж".

Сегодня утром итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщило, что Лукаку согласен на понижение зарплаты ради возвращения в "Интер" по окончании сезона.

Ромелу только прошлым летом был куплен "синими" у "Интера" за 97.5 млн. фунтов, но забил лишь пять голов в этом сезоне Премьер-Лиги и не всегда проходит в стартовый состав команды Томаса Тухеля.

Однако The Guardian спешит опровергнуть эти слухи, утверждая, что Лукаку не помышляет об уходе из "Челси".

28-летний бельгиец надеется вернуться в старт "синих" на воскресный финал Кубка Лиги против "Ливерпуля" и принести лондонскому клубу очередной трофей.


Метки Интер, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2022 21:00

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  1. frisby 24.02.2022 21:08 # frisby
    где еще бесполезной трёхногой макаке ценой 100 000 000 будут платить 400к в неделю?
    Маринка хений трансферного базара
    правда залупенсы?

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