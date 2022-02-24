Лукаку не планирует уходить из "Челси"
Нападающий Ромелу Лукаку не планирует уходить из "Челси" и готов сражаться за свое будущее на "Стэмфорд Бридж".
Сегодня утром итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщило, что Лукаку согласен на понижение зарплаты ради возвращения в "Интер" по окончании сезона.
Ромелу только прошлым летом был куплен "синими" у "Интера" за 97.5 млн. фунтов, но забил лишь пять голов в этом сезоне Премьер-Лиги и не всегда проходит в стартовый состав команды Томаса Тухеля.
Однако The Guardian спешит опровергнуть эти слухи, утверждая, что Лукаку не помышляет об уходе из "Челси".
28-летний бельгиец надеется вернуться в старт "синих" на воскресный финал Кубка Лиги против "Ливерпуля" и принести лондонскому клубу очередной трофей.
24.02.2022 21:00
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где еще бесполезной трёхногой макаке ценой 100 000 000 будут платить 400к в неделю?
Маринка хений трансферного базара
правда залупенсы?
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