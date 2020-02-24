"Ливерпуль" пока не предлагал новый контракт Милнеру

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клуб пока не выдвигал полузащитнику Джеймсу Милнеру предложение о новом контракте.

Ранее в феврале Клопп озвучил желание сохранить 36-летнего Милнера, чей контракт истекает в конце этого сезона. Вслед за этим появились слухи, что стороны ведут переговоры о новой сделке и что Джеймсу было сделано официальное предложение.



На самом деле "Ливерпуль" пока не предлагал Милнеру новый контракт. Клуб только планирует сесть за стол переговоров с ветераном.



"Недавно я сказал о переговорах насчет продления с ним сотрудничества, и я бы хотел прояснить ситуацию после появившихся историй, которые не соответствуют действительности".



"Под переговорами я имел ввиду мое желание сохранить Джеймса в качестве игрока за пределы этого сезона. Джеймс продолжит играть, он сам сказал мне об этом. И он должен продолжать играть, кстати".



"Было бы несправедливо или неправильно делать вывод, что ему уже было сделано предложение. Это было бы несправедливо по отношению к Джеймсу".



"Как и положено, мы будем обсуждать эти вещи внутри клуба, а Джеймс продолжит делать то, что он делает все время нашей совместной работы. Он выкладывается без остатка, он помогает коллективу и задает стандарты. Все нам очень повезло обладать им в клубе", — цитирует Клоппа Daily Star.