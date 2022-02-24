"Ньюкасл" заинтересован в Джейсоне Денайере
"Ньюкасл" задумывается о приглашении защитника "Лиона" и сборной Бельгии Джейсона Денайера.
Контракт Денайера с "Лионом" истекает в конце этого сезона. Все попытки французского клуба договориться о продлении сотрудничества провалились — Джейсон настроен уйти ради нового вызова в своей карьере.
Как сообщает Daily Mirror, возможность подписать 26-летнего бельгийца привлекла внимание "Ньюкасла", который в январе укрепил центр обороны лишь Дэном Берном.
Денайер выступает за "Лион" после своего перехода из "Манчестер Сити" в 2018 году. За это время Джейсон сыграл 127 матчей во всех соревнованиях.
В случае своего перехода в "Ньюкасл" Денайер воссоединится с бразильским полузащитником Бруно Гимараэсом, которого "сороки" купили у "Лиона" в прошлом месяце.
24.02.2022 19:00
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