МЮ отказывается от сотрудничества с "Аэрофлотом"

Аэрофлот "Манчестер Юнайтед" отказывается от сотрудничества с российской авиакомпанией "Аэрофлот".

"Аэрофлот" является одним из крупнейших спонсоров "Юнайтед" с 2013 года. В 2017 частично принадлежащая российскому государству авиакомпания заключила новую сделку с "красными дьяволами" стоимостью 40 миллионов фунтов.

Спонсорский контракт с "Аэрофлотом" истекает в апреле и, как утверждает Daily Star, продлен не будет. Исполнительный директор "Юнайтед" Ричард Арнольд уже принял соответствующее решение.

Это решение обусловлено военным конфликтом России и Украины. "Аэрофлот" как компания с госучастием теперь имеет токсичную репутацию.

Отметим, что в Мадрид на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико" команда Ральфа Рангника полетела не своим официальным авиаперевозчиком, а другой авиакомпанией, Titan.

Теперь "дьяволы" находятся в поисках нового авиаперевозчика, и одним из кандидатов на эту роль является Qatar Airways.


Метки Аэрофлот, Манчестер Юнайтед, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 2713

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. london-fc 24.02.2022 19:28 # london-fc
    Жаль, конечно. Но я понимаю это решение.

    (ответить)

  2. sj606 24.02.2022 19:05 # sj606
    RESPEKT !!!!

    (ответить)

  3. redsam8214 24.02.2022 18:55 # redsam8214
    Пропидоры повылазили со всех щелей) Тявкают со всех сторон. Не понимают тупенькие что все решино и согласовано. Пиздуйте к своему толерантному западу! Меняйте пол, дуплитесь в задницы. Только не пачкайте чистую землю и помыслы. Нормальных и адекватных людей всё равно больше. А таких как всяческие не выездные, настоящие обезьяны и человеки из манчмостера нужно жечь в печах т. к. они не люди а мрази. Всем мира, ума и мудрости!

    (ответить)

  4. akadam 24.02.2022 18:48 # akadam
    По всем направлениям изоляция ждет.

    (ответить)

  5. xah 24.02.2022 18:27 # xah
    Изгои грязные свиньи

    Скоро вас везде будут пилить

    (ответить)

  6. wilegend 24.02.2022 18:19 # wilegend
    уже начинают клевать рашку со всех сторон) страна-изгой

    (ответить)

  7. mancunia-planet 24.02.2022 18:05 # mancunia-planet
    Аэрофлот слишком дорогой сука, а сервис не соответствует. Думал попробую ка я бизнес класс в Тай, но узнав цена уху ел. Удивительно, что МЮ вообще с ними сотрудничал. Теперь будет новый спонсор и явно бабок накинет неплохо клубу.

    (ответить)

  8. alexomck 24.02.2022 18:03 # alexomck
    Отлично, не фиг о гейбриташек мораться.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: