МЮ отказывается от сотрудничества с "Аэрофлотом"
"Манчестер Юнайтед" отказывается от сотрудничества с российской авиакомпанией "Аэрофлот".
"Аэрофлот" является одним из крупнейших спонсоров "Юнайтед" с 2013 года. В 2017 частично принадлежащая российскому государству авиакомпания заключила новую сделку с "красными дьяволами" стоимостью 40 миллионов фунтов.
Спонсорский контракт с "Аэрофлотом" истекает в апреле и, как утверждает Daily Star, продлен не будет. Исполнительный директор "Юнайтед" Ричард Арнольд уже принял соответствующее решение.
Это решение обусловлено военным конфликтом России и Украины. "Аэрофлот" как компания с госучастием теперь имеет токсичную репутацию.
Отметим, что в Мадрид на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико" команда Ральфа Рангника полетела не своим официальным авиаперевозчиком, а другой авиакомпанией, Titan.
Теперь "дьяволы" находятся в поисках нового авиаперевозчика, и одним из кандидатов на эту роль является Qatar Airways.
24.02.2022 18:00
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Последние комментарии:
Жаль, конечно. Но я понимаю это решение.
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RESPEKT !!!!
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Пропидоры повылазили со всех щелей) Тявкают со всех сторон. Не понимают тупенькие что все решино и согласовано. Пиздуйте к своему толерантному западу! Меняйте пол, дуплитесь в задницы. Только не пачкайте чистую землю и помыслы. Нормальных и адекватных людей всё равно больше. А таких как всяческие не выездные, настоящие обезьяны и человеки из манчмостера нужно жечь в печах т. к. они не люди а мрази. Всем мира, ума и мудрости!
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По всем направлениям изоляция ждет.
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Изгои грязные свиньи
Скоро вас везде будут пилить
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уже начинают клевать рашку со всех сторон) страна-изгой
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Аэрофлот слишком дорогой сука, а сервис не соответствует. Думал попробую ка я бизнес класс в Тай, но узнав цена уху ел. Удивительно, что МЮ вообще с ними сотрудничал. Теперь будет новый спонсор и явно бабок накинет неплохо клубу.
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Отлично, не фиг о гейбриташек мораться.
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