МЮ отказывается от сотрудничества с "Аэрофлотом"

"Манчестер Юнайтед" отказывается от сотрудничества с российской авиакомпанией "Аэрофлот".

"Аэрофлот" является одним из крупнейших спонсоров "Юнайтед" с 2013 года. В 2017 частично принадлежащая российскому государству авиакомпания заключила новую сделку с "красными дьяволами" стоимостью 40 миллионов фунтов.



Спонсорский контракт с "Аэрофлотом" истекает в апреле и, как утверждает Daily Star, продлен не будет. Исполнительный директор "Юнайтед" Ричард Арнольд уже принял соответствующее решение.



Это решение обусловлено военным конфликтом России и Украины. "Аэрофлот" как компания с госучастием теперь имеет токсичную репутацию.



Отметим, что в Мадрид на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико" команда Ральфа Рангника полетела не своим официальным авиаперевозчиком, а другой авиакомпанией, Titan.



Теперь "дьяволы" находятся в поисках нового авиаперевозчика, и одним из кандидатов на эту роль является Qatar Airways.