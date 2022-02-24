Рангник рассказал, что Эланга почти ушел из МЮ в январе

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал, что предотвратил уход вингера Энтони Эланги из клуба в январе.

Именно 19-летний Эланга принес "Юнайтед" ничью в матче Лиги Чемпионов против "Атлетико" (1:1) накануне, а несколькими днями ранее также отличился против "Лидса" в Премьер-Лиге.



Рангник восхищается настроем и самоотдачей юного шведа, который до прихода Ральфа сыграл только 17 минут в этом сезоне.



"Конечно, я слышал его имя, но я не знал его как игрока, потому что он не играл за "Манчестер Юнайтед".



"На первой тренировке вечером перед матчем с "Кристал Пэлас" он занимался лучше всех. Я спросил свой штаб о нем и узнал, что он уже почти решил уйти из клуба в аренду".



"На следующей после матча против "Пэлас" неделе я сказал ему: "Слушай, я хочу, чтобы ты остался. Посмотрим, как ты будешь играть и тренироваться до закрытия трансферного окна".



"Думаю, прямо сейчас он показывает, что возможно в футболе, если у тебя есть правильный настрой, правильный подход. Он проявляет это на каждый тренировке", — цитирует Рангника Daily Star.