Конте не бросит "Тоттенхэм"
Антонио Конте не покинет должность главного тренера "Тоттенхэма", несмотря на высказанные сомнения насчет своего будущего.
После поражения 1:0 от "Бернли" накануне Конте предположил, что просто не подходит "Тоттенхэму". Антонио также заявил, что не хочет получать свою зарплату, не давая результата.
Несмотря на откровенное интервью, Daily Mail и talkSPORT ожидают, что Конте будет у бровки на "Элланд Роуд", куда "шпоры" отправятся в ближайшую субботу в рамках Премьер-Лиги.
Конте разочарован результатами "Тоттенхэма", но не собирается поспешно бросать эту работу, за которую он взялся только четыре месяца назад.
24.02.2022 16:00
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Валерий Конте
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не бросит еще 1 матч?))
тогда ттх бросит его)
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