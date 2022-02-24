Конте не бросит "Тоттенхэм"

Антонио Конте не покинет должность главного тренера "Тоттенхэма", несмотря на высказанные сомнения насчет своего будущего.

После поражения 1:0 от "Бернли" накануне Конте предположил, что просто не подходит "Тоттенхэму". Антонио также заявил, что не хочет получать свою зарплату, не давая результата.



Несмотря на откровенное интервью, Daily Mail и talkSPORT ожидают, что Конте будет у бровки на "Элланд Роуд", куда "шпоры" отправятся в ближайшую субботу в рамках Премьер-Лиги.



Конте разочарован результатами "Тоттенхэма", но не собирается поспешно бросать эту работу, за которую он взялся только четыре месяца назад.