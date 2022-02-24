Конте не бросит "Тоттенхэм"

Антонио Конте Антонио Конте не покинет должность главного тренера "Тоттенхэма", несмотря на высказанные сомнения насчет своего будущего.

После поражения 1:0 от "Бернли" накануне Конте предположил, что просто не подходит "Тоттенхэму". Антонио также заявил, что не хочет получать свою зарплату, не давая результата.

Несмотря на откровенное интервью, Daily Mail и talkSPORT ожидают, что Конте будет у бровки на "Элланд Роуд", куда "шпоры" отправятся в ближайшую субботу в рамках Премьер-Лиги.

Конте разочарован результатами "Тоттенхэма", но не собирается поспешно бросать эту работу, за которую он взялся только четыре месяца назад.


Метки Конте, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 24.02.2022 16:23 # ganinilyha
    Валерий Конте

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  2. mixmaster 24.02.2022 16:07 # mixmaster
    не бросит еще 1 матч?))
    тогда ттх бросит его)

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