Марк Хьюз возглавил "Брэдфорд" из Лиги Два

После перерыва продолжительностью в три с половиной года Марк Хьюз возобновил тренерскую деятельность, возглавив "Брэдфорд" из Лиги Два.

Хьюз находился без работы с декабря 2018, когда его уволил "Саутгемптон". Ранее Марк также тренировал на уровне Премьер-Лиги "Стоук", КПР, "Фулхэм", "Манчестер Сити" и "Блэкберн".



Контракт экс-нападающего "Манчестер Юнайтед", "Челси" и сборной Уэльса с клубом четвертого английского дивизиона рассчитан до 2024 года.



В данный момент "Брэдфорд" занимает 15-е место в Лиге Два, находясь в 11 очках над зоной вылета. Дебют 58-летнего валлийца назначен на субботний матч против "Мансфилда".