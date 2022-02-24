Малуда уверен, что Лукаку станет достойным преемником Дрогба
Экс-вингер "Челси" Флоран Малуда поддержал Ромелу Лукаку и выразил уверенность, что бельгийский нападающий станет достойным преемником Дидье Дрогба.
Над Лукаку сгустились тучи после того, как он провалил матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" и не сыграл с "Лиллем" в Лиге Чемпионов. Однако Малуда уверен, что Ромелу преодолеет это.
"Одним из главных качеств Дрогба была стойкость духа, и я думаю, у Ромелу это тоже есть".
"Если говорить о потенциале, то я думаю, Лукаку еще талантливее и одареннее, чем Дидье. К своим 18 годам Лукаку забил уже 50 голов, и сейчас он лидер сборной Бельгии".
"Лукаку — именно того рода игрок, которого мы мечтали заполучить после Дрогба. Он идеален, чтобы продолжить дело Дрогба, Диего Косты. "Челси" нуждается в нем. У "Челси" не было такого игрока со времен Косты".
"Я ожидаю, что Лукаку хорошо проведет остаток сезона, как это всегда делал Дидье".
"Клуб выиграл клубный Чемпионат Мира на прошлой неделе. Кто забил в финале? Ромелу. Как много моментов он имел? Не так уж много. Он забил в финале, и именно поэтому "Челси" купил его за такие деньги, которые он уже отрабатывает".
"Конечно, люди всегда будут говорить о количестве касаний и тому подобном, но ему важнее всего сохранять стойкость духа и сосредоточиться на возможностях, которые у него будут, чтобы проявить себя".
"Дидье был таким же. Когда мы выиграли Лигу Чемпионов, люди смотрели на статистику, а Дидье провел не так много матчей. То был сложный сезон для него, но каждый раз он проявлял себя".
"Думаю, любой нападающий должен ощущать доверие фанатов и тренерского штаба. Он хочет чувствовать любовь фанатов и знать, что они желают ему успехов".
"Нападающие могут быть очень чуткими людьми, потому что они исполняют самую важную роль в команде: забивают голы", — цитирует Малуда Football.London.
24.02.2022 14:00
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Последние комментарии:
ппц новость типо я всера от имени ,, стал приемником легенды смерть вашему люлюкака
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К своим 18 годам Лукаку забил уже 50 голов, и сейчас он лидер сборной Бельгии".
ну так-то ему 28 (хотя я вообще думал, что ему под 40 уже)
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радиоприемником, надеюсь
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такое же дно, как и дрочба
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Малуда по пьяне сказал, а фапл запостил
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