Скоулз: "Типичная игра МЮ при Рангнике"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз назвал "типичной" игру "красных дьяволов" против "Атлетико" в среду вечером.
Несмотря на довольно скверный футбол, показанный в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, "Юнайтед" удалось добыть ничью 1:1.
Скоулз считает, что "дьяволам" в очередной раз повезло, хотя и признает, что Ральфу Рангнику удается давать результат.
"Если вы говорите, что это была странная игра, то я не соглашусь... Это была типичная игра для "Манчестер Юнайтед" в эти дни, с прихода этого тренера в ноябре".
"Они играют примерно одинаково все это время. Им очень повезло преодолеть эти матчи и одержать столько побед. Нужно признать, что их статистика очень хороша, а в воскресенье также очень хорошо сработали его замены, когда он выпустил Фреда, забившего победный гол".
"Сегодня он принял большое решение, произведя тройную замену, но вышел Эланга и забил гол. Для меня это не странно. Это была типичная игра "Манчестер Юнайтед" сегодня вечером", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.
24.02.2022 13:00
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Последние комментарии:
о кайф, хоть тут про футбол!
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не понял что он имеет ввиду: типичная типа типично плохая? или все под контролем и все по плану?
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Скоулз=Типичный скум
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