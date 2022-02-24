Скоулз: "Типичная игра МЮ при Рангнике"

Криштиану Роналду и Поль Погба Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз назвал "типичной" игру "красных дьяволов" против "Атлетико" в среду вечером.

Несмотря на довольно скверный футбол, показанный в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, "Юнайтед" удалось добыть ничью 1:1.

Скоулз считает, что "дьяволам" в очередной раз повезло, хотя и признает, что Ральфу Рангнику удается давать результат.

"Если вы говорите, что это была странная игра, то я не соглашусь... Это была типичная игра для "Манчестер Юнайтед" в эти дни, с прихода этого тренера в ноябре".

"Они играют примерно одинаково все это время. Им очень повезло преодолеть эти матчи и одержать столько побед. Нужно признать, что их статистика очень хороша, а в воскресенье также очень хорошо сработали его замены, когда он выпустил Фреда, забившего победный гол".

"Сегодня он принял большое решение, произведя тройную замену, но вышел Эланга и забил гол. Для меня это не странно. Это была типичная игра "Манчестер Юнайтед" сегодня вечером", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.


Метки Атлетико, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. nordway 24.02.2022 14:29 # nordway
    о кайф, хоть тут про футбол!

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  2. tursa 24.02.2022 13:48 # tursa
    не понял что он имеет ввиду: типичная типа типично плохая? или все под контролем и все по плану?

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  3. chop 24.02.2022 13:27 # chop
    Скоулз=Типичный скум

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