Премьер-Лига. Анонс матча четверга
В четверг, 24 февраля, состоится отложенный поединок Премьер-Лиги между "Арсеналом" и "Вулверхэмптоном". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
АРСЕНАЛ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 22:45 Онлайн-трансляция
"Арсенал" одержал уже восемь домашних побед в этом сезоне Премьер-Лиги — как за весь прошлый. С сентября "канониры" выиграли 13 раз в чемпионате — только "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" больше.
"Вулверхэмптон" может повторить клубный рекорд из пяти выездных побед подряд в рамках высшего дивизиона. Свое единственное поражение в восьми последних матчах Премьер-Лиги "волки" потерпели две недели назад от "Арсенала".
"Арсенал" ни разу не выиграл в четырех последних домашних встречах с "Вулверхэмптоном" в Премьер-Лиге, включая три ничьи. "Канониры" забивали в каждом из 28 последних матчей против "волков" во всех соревнованиях.
Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли возвращается после матча дисквалификации. Такехиро Томиясу окончательно оправился после травмы.
Защитники "Вулверхэмптона" Вилли Боли и Йерсон Москера возобновили тренировки.
24.02.2022 12:00
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Последние комментарии:
skydreams якобы ливнул громко, но через пару дней вернулся
вот доверяй этим пенсам теперь
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Вчера шпоры проиграли, для МЮ хорошо. Сегодня Арсенал. С волками легко быть не может, будем посмотреть. Борьба за место лч серьёзная, шансы есть у всех.
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Даже Ф.М. Достоевский в своём произведении "Белые ночи" писал, что все
фанаты Арсенала — геи!
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Лукашенко утверждает: военное руководство Украины было предупреждено о возможной спецоперации, но не предприняло никаких шагов.
«Сегодня ночью до операции он (представитель военного руководства Украины) попросился на разговор. Я говорю: «Говорите с ним». Вы ему от меня предложили, что после встречи с президентом Путиным наш президент Беларуси вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву. Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!» — заявил Александр Лукашенко.
нацисткий режим на украине как всегда просто плюнул на собственных граждан
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Артета так же раздавит волков, как Путин Украйну.
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Че там, кто за кого сегодня? или уже был разгром?
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