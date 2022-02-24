Премьер-Лига. Анонс матча четверга

В четверг, 24 февраля, состоится отложенный поединок Премьер-Лиги между "Арсеналом" и "Вулверхэмптоном". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 22:45 Онлайн-трансляция



"Арсенал" одержал уже восемь домашних побед в этом сезоне Премьер-Лиги — как за весь прошлый. С сентября "канониры" выиграли 13 раз в чемпионате — только "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" больше.



"Вулверхэмптон" может повторить клубный рекорд из пяти выездных побед подряд в рамках высшего дивизиона. Свое единственное поражение в восьми последних матчах Премьер-Лиги "волки" потерпели две недели назад от "Арсенала".



"Арсенал" ни разу не выиграл в четырех последних домашних встречах с "Вулверхэмптоном" в Премьер-Лиге, включая три ничьи. "Канониры" забивали в каждом из 28 последних матчей против "волков" во всех соревнованиях.



Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли возвращается после матча дисквалификации. Такехиро Томиясу окончательно оправился после травмы.



Защитники "Вулверхэмптона" Вилли Боли и Йерсон Москера возобновили тренировки.