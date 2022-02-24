Премьер-Лига. Анонс матча четверга

Рубен Невеш и Габриэль Мартинелли В четверг, 24 февраля, состоится отложенный поединок Премьер-Лиги между "Арсеналом" и "Вулверхэмптоном". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 22:45 Онлайн-трансляция

"Арсенал" одержал уже восемь домашних побед в этом сезоне Премьер-Лиги — как за весь прошлый. С сентября "канониры" выиграли 13 раз в чемпионате — только "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" больше.

"Вулверхэмптон" может повторить клубный рекорд из пяти выездных побед подряд в рамках высшего дивизиона. Свое единственное поражение в восьми последних матчах Премьер-Лиги "волки" потерпели две недели назад от "Арсенала".

"Арсенал" ни разу не выиграл в четырех последних домашних встречах с "Вулверхэмптоном" в Премьер-Лиге, включая три ничьи. "Канониры" забивали в каждом из 28 последних матчей против "волков" во всех соревнованиях.

Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли возвращается после матча дисквалификации. Такехиро Томиясу окончательно оправился после травмы.

Защитники "Вулверхэмптона" Вилли Боли и Йерсон Москера возобновили тренировки.


Метки анонс тура, Арсенал, Вулверхэмптон, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. ian 24.02.2022 12:20 # ian
    skydreams якобы ливнул громко, но через пару дней вернулся
    вот доверяй этим пенсам теперь

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  2. mancunia-planet 24.02.2022 12:16 # mancunia-planet
    Вчера шпоры проиграли, для МЮ хорошо. Сегодня Арсенал. С волками легко быть не может, будем посмотреть. Борьба за место лч серьёзная, шансы есть у всех.

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  3. geniusss 24.02.2022 12:15 # geniusss
    Даже Ф.М. Достоевский в своём произведении "Белые ночи" писал, что все
    фанаты Арсенала — геи!

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  4. great-alexander 24.02.2022 12:07 # great-alexander
    Лукашенко утверждает: военное руководство Украины было предупреждено о возможной спецоперации, но не предприняло никаких шагов.

    «Сегодня ночью до операции он (представитель военного руководства Украины) попросился на разговор. Я говорю: «Говорите с ним». Вы ему от меня предложили, что после встречи с президентом Путиным наш президент Беларуси вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву. Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!» — заявил Александр Лукашенко.

    нацисткий режим на украине как всегда просто плюнул на собственных граждан

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  5. mcart 24.02.2022 12:07 # mcart
    Артета так же раздавит волков, как Путин Украйну.

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  6. gerry 24.02.2022 12:03 # gerry
    Че там, кто за кого сегодня? или уже был разгром?

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