Рангник: "План на игру полетел в мусорную корзину спустя семь минут"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник признался, что его план на матч Лиги Чемпионов против "Атлетико" оказался перечеркнут уже на седьмой минут.

Позволив Жоау Фелишу открыть счет на седьмой минуте, "Юнайтед" потратил кучу времени, чтобы перестроиться и в итоге вырвать ничью (0:0).



По словам Рангника, он был шокирован, насколько плохо его команда играла в первом тайме.



"Спустя семь минут после начала матча мы стали проигрывать 1:0, и наш план полетел в мусорную корзину".



"Я до сих пор не могу поверить, как мы играли в первом тайме. Мы играли без уверенности, без агрессии, и поэтому у нас возникли проблемы", — цитирует Рангника The Guardian.