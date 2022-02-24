Эланга: "Рангник сказал, чтобы я наводил страх на защитников"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланга поведал, что ему сказал наставник Ральф Рангник, выпуская на замену против "Атлетико".

Именно Эланга спас для "Юнайтед" ничью в концовке первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов (1:1). В возрасте 19 лет и 302 дней Энтони стал самым молодым автором гола за "красных дьяволов" в плей-офф этого соревнования.



По словам Эланги, он не только осуществил свою мечту, но и сделал ровно то, о чем его просил Рангник.



"Я мечтал о такого рода моментах, мечтал забивать в Лиге Чемпионов против европейских команд топ-уровня вроде "Атлетико". Моя мечта исполнилась".



"Кажется, это было мое первое касание в матче. Босс сказал мне, чтобы я наводил страх на защитников и открывался у них за спиной".



"Когда у меня есть шансы, я должен ими пользоваться. Я хотел хорошего результата ради фанатов, потому что они проделали большой путь".



"Это только середина, мы должны быть готовы ко второй половине противостояния на "Олд Траффорд", — сообщил Эланга BT Sport.