Митрович побил рекорд результативности Чемпионшипа
Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович побил рекорд результативности для одного сезона Чемпионшипа.
Накануне вечером "Фулхэм" одержал победу 2:1 над "Питерборо" благодаря дублю Митровича и укрепил свое лидерство в Чемпионшипе.
Теперь на счету Александара уже 33 гола в этом сезоне Чемпионшипа, и это новый рекорд всех времен. При этом 27-летнему сербу еще остается сыграть 14 матчей.
Добавим, предыдущее достижение принадлежало Айвену Тоуни, который в прошлом сезоне отличился 31 раз за "Брентфорд" в Чемпионшипе.
24.02.2022 09:00
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Вау!просто зверь!жду возвращения в АПЛ!
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