Митрович побил рекорд результативности Чемпионшипа

Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович побил рекорд результативности для одного сезона Чемпионшипа.

Накануне вечером "Фулхэм" одержал победу 2:1 над "Питерборо" благодаря дублю Митровича и укрепил свое лидерство в Чемпионшипе.



Теперь на счету Александара уже 33 гола в этом сезоне Чемпионшипа, и это новый рекорд всех времен. При этом 27-летнему сербу еще остается сыграть 14 матчей.



Добавим, предыдущее достижение принадлежало Айвену Тоуни, который в прошлом сезоне отличился 31 раз за "Брентфорд" в Чемпионшипе.