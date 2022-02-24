Клопп: "Мы не преследуем "Сити", мы выигрываем свои матчи"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда сосредоточена исключительно на своих матчах и не думает о погоне за "Манчестер Сити".

Победа 6:0 над "Лидсом" накануне позволила "Ливерпулю" сократить отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Сити" до трех очков.



Однако в ближайший уикенд "красные" не играют в Премьер-Лиге, и "горожане" могут восстановить прежний отрыв. Клопп не хочет отвлекаться, просчитывая возможные расклады.



"Мы не преследуем "Сити", мы стараемся выигрывать свои футбольные матчи. Конечно, у нас кубковый финал на выходных, а "Сити" играет до этого и может победить, поэтому до нашего следующего матча в лиге отрыв может стать вновь шестиочковым".



"Я не уверен, кто затем играет раньше, мы или они, поэтому отрыв может в какой-то момент достичь девяти очков. Мы не отвлекаемся на это, мы просто выигрываем свои футбольные матчи", — цитирует Клоппа Sky Sports.