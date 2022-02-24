Клопп: "Мы не преследуем "Сити", мы выигрываем свои матчи"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда сосредоточена исключительно на своих матчах и не думает о погоне за "Манчестер Сити".

Победа 6:0 над "Лидсом" накануне позволила "Ливерпулю" сократить отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Сити" до трех очков.

Однако в ближайший уикенд "красные" не играют в Премьер-Лиге, и "горожане" могут восстановить прежний отрыв. Клопп не хочет отвлекаться, просчитывая возможные расклады.

"Мы не преследуем "Сити", мы стараемся выигрывать свои футбольные матчи. Конечно, у нас кубковый финал на выходных, а "Сити" играет до этого и может победить, поэтому до нашего следующего матча в лиге отрыв может стать вновь шестиочковым".

"Я не уверен, кто затем играет раньше, мы или они, поэтому отрыв может в какой-то момент достичь девяти очков. Мы не отвлекаемся на это, мы просто выигрываем свои футбольные матчи", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2022 08:00

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  1. true-manc 24.02.2022 08:19 # true-manc
    жопонюх ротатор растопырил свой поганый рот для КОРОЛЕВСКОГО пениса ахахахахаха потаскуха скузнявая

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  2. apl-nash 24.02.2022 08:11 # apl-nash
    Слава КЛОППУ победителю!!!

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