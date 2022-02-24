Артета: "Травма Хименеса — один из самых страшных моментов в моей карьере"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета назвал травму головы нападающего "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса одним из самых страшных моментов в своей карьере.
Хименес перенес операцию и пропустил шесть месяцев после того, как получил перелом черепа в воздушном столкновении с бывшим защитником "Арсенала" Давидом Луисом в ноябре 2020.
В четверг вечером Рауль впервые вернется на "Эмирейтс" после того инцидента, о котором Артета до сих пор вспоминает со страхом.
"Да, у меня были и другие подобные моменты, но этот был одним из самых страшных".
"Ты сразу видишь реакцию людей, суету и то, как доктора команд и каждый, имеющий к этому отношение, пытаются установить, что случилось. Это было страшно. Слава Богу, все закончилось хорошо, но это выглядело очень, очень плохо", — цитирует Артету Evening Standard.
24.02.2022 07:00
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