Конте намекнул, что не подходит "Тоттенхэму"

Антонио Конте сделал шокирующее признание о том, что он, возможно, не является подходящим тренером для "Тоттенхэма".

Одержав победу 2:3 над "Манчестер Сити" в минувший уикенд, "шпоры" вроде бы продемонстрировали, что находятся на правильном пути.



Однако в среду вечером "Тоттенхэм" потерпел поражение 1:0 в гостях у ведущего борьбу за выживание "Бернли", и Конте настолько разъярен, что готов подать в отставку.



"Я пришел сюда, чтобы помочь клубу, и если проблема в тренере, то я готов уйти, без проблем".



"Я не привык к такой ситуации. Я стараюсь изо всех сил, но ситуация не меняется. Я готов обсудить, чего хочет клуб".



"Я хочу помочь клубу, я много тружусь, я очень упорно тружусь. Я посвящаю "Тоттенхэму" по 20 часов в сутки, а оставшиеся четыре часа сплю, но этого недостаточно".



Может быть, наша игра и была хорошей, как и самоотдача, но мы проиграли. Для меня это неприемлемая ситуация. Проиграть четыре матча из пяти должно быть катастрофой для "Тоттенхэма".



"Я правда пришел, чтобы улучшить ситуацию. Возможно, в данный момент я не очень-то справляюсь. Я слишком честен, чтобы просто закрыть глаза и продолжать в том же духе".



"Мы определенно поговорим с клубом, чтобы попытаться найти лучшее решение и вывести команду из этой ситуации. Сейчас правильный момент для этого. Повторюсь, я очень разочарован".



"В пяти последних матчах мы играли, словно сражаемся за выживание. Такова реальность. Возможно, кое-что не в порядке".



"Я хочу взять ответственность на себя. А раз так, я открыт к любому решению. Я ненавижу проигрывать. Я не заслуживаю получать свою зарплату в данный момент".



"С такой игрой мы можем финишировать на 10-м, 12-м, 13-м месте. Мы можем финишировать на том же месте, что и находились, когда я пришел", — цитирует Конте BBC.