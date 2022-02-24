Конте намекнул, что не подходит "Тоттенхэму"

Антонио Конте Антонио Конте сделал шокирующее признание о том, что он, возможно, не является подходящим тренером для "Тоттенхэма".

Одержав победу 2:3 над "Манчестер Сити" в минувший уикенд, "шпоры" вроде бы продемонстрировали, что находятся на правильном пути.

Однако в среду вечером "Тоттенхэм" потерпел поражение 1:0 в гостях у ведущего борьбу за выживание "Бернли", и Конте настолько разъярен, что готов подать в отставку.

"Я пришел сюда, чтобы помочь клубу, и если проблема в тренере, то я готов уйти, без проблем".

"Я не привык к такой ситуации. Я стараюсь изо всех сил, но ситуация не меняется. Я готов обсудить, чего хочет клуб".

"Я хочу помочь клубу, я много тружусь, я очень упорно тружусь. Я посвящаю "Тоттенхэму" по 20 часов в сутки, а оставшиеся четыре часа сплю, но этого недостаточно".

Может быть, наша игра и была хорошей, как и самоотдача, но мы проиграли. Для меня это неприемлемая ситуация. Проиграть четыре матча из пяти должно быть катастрофой для "Тоттенхэма".

"Я правда пришел, чтобы улучшить ситуацию. Возможно, в данный момент я не очень-то справляюсь. Я слишком честен, чтобы просто закрыть глаза и продолжать в том же духе".

"Мы определенно поговорим с клубом, чтобы попытаться найти лучшее решение и вывести команду из этой ситуации. Сейчас правильный момент для этого. Повторюсь, я очень разочарован".

"В пяти последних матчах мы играли, словно сражаемся за выживание. Такова реальность. Возможно, кое-что не в порядке".

"Я хочу взять ответственность на себя. А раз так, я открыт к любому решению. Я ненавижу проигрывать. Я не заслуживаю получать свою зарплату в данный момент".

"С такой игрой мы можем финишировать на 10-м, 12-м, 13-м месте. Мы можем финишировать на том же месте, что и находились, когда я пришел", — цитирует Конте BBC.


Метки Берли, Конте, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2022 06:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 24.02.2022 09:17 # gerrard08
    Мда. Думал что хотя бы год он продержится.

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  2. kukuruzzo 24.02.2022 08:58 # kukuruzzo
    сгорел от мощей

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  3. selta 24.02.2022 07:43 # selta
    так где там моя неустойка! я не достоин вас тренировать!

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  4. insomniac 24.02.2022 06:50 # insomniac
    какой же звиздец творится у Шпор что Конте так быстро сматывать удочки начал?

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  5. electric 24.02.2022 06:48 # electric
    Просто взял и спустил на петухов, которые его боготворили. Держись, вагина керимовна (( Это удар в спину!

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  6. kcuf 24.02.2022 06:21 # kcuf
    Хочет подоить МЮ ? А вот хуй там плавал - там Почетино уже место занял

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