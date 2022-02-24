"Юнайтед" избежал поражения против "Атлетико" благодаря Эланге
Гол Энтони Эланги позволил "Манчестер Юнайтед" избежать поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико" — 1:1.
Относительно победы 2:4 над "Лидсом" в воскресенье наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник вернул в стартовый состав Рафаэля Варана, Фреда и Маркуса Рэшфорда.
Хозяева сразу же принялись искать счастье в атаках. Хосе Хименес даже был выведен на убойную позицию по центру штрафной, однако в последний момент Виктор Линделеф бросился под удар уругвайца.
А уже на седьмой минуте оборона гостей дрогнула. Ренан Лоди навесил в штрафную, откуда удар головой с отскоком от штанги нанес Жоау Фелиш — 1:0.
Далее "Атлетико" позволил "Юнайтед" пощупать мяч, но о проникновении в штрафную Яна Облака и речи не шло. "Дьяволы" смогли наиграть лишь на неточный дальний удар Бруну Фернандеша с рикошетом.
"Матрасники" вполне могли удвоить счет до перерыва, но Фелиш пробил неточно, а после удара головой Шиме Врсалько мяч срикошетил от Линделефа и попал в перекладину.
"Атлетико" контролировал игру и после перерыва, но атаковал уже не так остро. У гостей почти ничего не получалось, однако они не опускали руки.
На 80-й минуте "Юнайтед" подловил потерявшего бдительность соперника. Фернандеш отправил вперед Энтони Элангу, который ушел от защитника, ворвался в штрафную по правому краю и хладнокровно закатил мяч в ворота — 1:1.
"Атлетико" все еще мог сохранить победу за собой, но удар Антуана Гризманна пришелся в перекладину.
"Юнайтед" сыграл довольно посредственно и использовал свой единственный реальный момент, однако иногда так бывает в футболе. "Атлетико" нужно было забивать второй гол и решать судьбу противостояния, но команда Диего Симеоне этого не смогла.
"Атлетико" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:1 (1:0)
Голы: Фелиш 7 — Эланга 80.
"Атлетико": Облак, Хименес, Савич, Рейнилду, Лоди (Лемар 76), Врсалько, Кондогбиа, Льоренте, Эррера, Фелиш (Гризманн 76), Корреа.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Варан, Линделеф (Ван-Б Биссака 66), Магуайр, Шоу (Теллес 67), Фред, Погба (Матич 66), Фернандеш, Рэшфорд (Эланга 75), Санчо (Лингард 82), Роналду.
Предупреждения: Эррера, Хименес, Рейнилду, Льоренте — Шоу, Линделеф, Теллес, Фред, Рэшфорд.
24.02.2022 00:55
Просмотров: 1089
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Русские, все на площадь, остановим войну и получим по хохлушке от Зеленского!
(ответить)
Зеленский выступает с обращением по ТВ на русском языке
(ответить)
🇺🇦 «Говорят, что вторжение начнется с длительного артналета». В Киеве ожидают начала атаки в ближайшие часы, но не паникуют, передает из украинской столицы журналист Тимур Олевский для канала «Можем объяснить».
Никто из штатских пока не понимает, что происходит, кроме того, что с линии соприкосновения приходят сообщения, которые явно свидетельствуют о последних штрихах подготовки большого наступления. Но даже эти штрихи могут быть попытками запугать или зафиксировать новые силы российской армии на местности.
В частности, в Луганской области в районе поселка Счатье военные Украины обратили внимание, что на территории ЛНР «потушили всю связь», даже мобильную на некоторе время. Обычно это делают, чтобы в радиотишине запеленговать вероятные цели на территории противника.
Многие говорят, что вторжение должно начаться с довольно длительного артналета, учитывая глубоко эшелонированную оборону украинской армии, Вслух проговаривают три возможных вектора удара. Первый — на Мариуполь, с высадкой десанта, восточнее Бердянска, и танковым прорывом со стороны Новоазовска.
Вторй вектор — удары в сторону Краматорска и Славянска, там аэродром и символ первой фазы “русской весны” позорно сданный Стрелковым в 2014 году. Третье направление атаки — из ЛНР в сторону Северодонецка. Город уже практически опустел.
Тревожные сообщения из разряда «позвонил один полковник» приходят и с российско-белорусской границы. Якобы боевые расчеты градов и точек «У» стоят на позициях в 30 километрах от границы, но это расстояние кажется довольно неудобным для подготовки к наступлению.
Впрочем, я не военный эксперт, зато обратил внимание на уровень мобилизации украинского населения. Во-первых, и это важно, в целом люди спокойны и собраны. Во-вторых, по всей стране в магазинах кончились патроны и дешевые дробовики, за ними записываются в очередь. Даже в самых консервативных слоях люди готовы защищать Украину и записываются в резерв.
Депутаты смогли преодолеть противоречия и в редком для Украины единении проголосовать ряд важных законов, начиная с закона об оружии и заканчивая законом, разрешающим ввести в стране Чрезвычайное положение. В Киеве работают все заведения, и в городе нет и намека на панику.
Журналисты начинают собираться в сторону Донбасса — даже те, кто до последнего оставался в столице и ждал, что будет дальше. По телевизору идут непрекращающиеся информационые марафоны под общим девизом «Единство страны».
(ответить)
Франция предложила своим гражданам «немедленно покинуть территорию Украины» так как начало войны неизбежно и близко
(ответить)
Че такое говно как атлетико делает в плей офф не совсем понятно
(ответить)
Тем временем АН-26 вылетевший из Киева, сел в Польше. Неужели эвакуировали ОП и Президента?
(ответить)
Надеюсь МЮ дальше пройдёт
(ответить)
http://fapl.ru/users/yaxaaabalya/
(ответить)
Харьковский аэропортов закрыли, безумств наверное уже на границе с Польшой в женской одежде пытается прорваться за границу.
(ответить)
наебнем грязных шлюшек на старом траффорде.Там и дубль КриРо.
(ответить)
В телеге выложили видео, как в ГБР Украины жгут документы прям во дворе)))
Заметают следы сволочи, дела Майдана и прочий беспредел
(ответить)
Xуйло на супе трёт комменты) зассал, что дауна посадят за разжигание своими фейками
(ответить)
Эту испанскую хуету надо выбить с турнира, иначе и она станет в очередь нагибателей сити в след.раунде
(ответить)
Бля че роналду такой потерянный, пиздец просто мячик отдает даже в обводки не шёл. Атлетико ж его любимый клуб
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий