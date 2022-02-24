"Юнайтед" избежал поражения против "Атлетико" благодаря Эланге

Гол Энтони Эланги позволил "Манчестер Юнайтед" избежать поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико" — 1:1.

Относительно победы 2:4 над "Лидсом" в воскресенье наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник вернул в стартовый состав Рафаэля Варана, Фреда и Маркуса Рэшфорда.



Хозяева сразу же принялись искать счастье в атаках. Хосе Хименес даже был выведен на убойную позицию по центру штрафной, однако в последний момент Виктор Линделеф бросился под удар уругвайца.



А уже на седьмой минуте оборона гостей дрогнула. Ренан Лоди навесил в штрафную, откуда удар головой с отскоком от штанги нанес Жоау Фелиш — 1:0.



Далее "Атлетико" позволил "Юнайтед" пощупать мяч, но о проникновении в штрафную Яна Облака и речи не шло. "Дьяволы" смогли наиграть лишь на неточный дальний удар Бруну Фернандеша с рикошетом.



"Матрасники" вполне могли удвоить счет до перерыва, но Фелиш пробил неточно, а после удара головой Шиме Врсалько мяч срикошетил от Линделефа и попал в перекладину.



"Атлетико" контролировал игру и после перерыва, но атаковал уже не так остро. У гостей почти ничего не получалось, однако они не опускали руки.



На 80-й минуте "Юнайтед" подловил потерявшего бдительность соперника. Фернандеш отправил вперед Энтони Элангу, который ушел от защитника, ворвался в штрафную по правому краю и хладнокровно закатил мяч в ворота — 1:1.



"Атлетико" все еще мог сохранить победу за собой, но удар Антуана Гризманна пришелся в перекладину.



"Юнайтед" сыграл довольно посредственно и использовал свой единственный реальный момент, однако иногда так бывает в футболе. "Атлетико" нужно было забивать второй гол и решать судьбу противостояния, но команда Диего Симеоне этого не смогла.



"Атлетико" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:1 (1:0)



Голы: Фелиш 7 — Эланга 80.



"Атлетико": Облак, Хименес, Савич, Рейнилду, Лоди (Лемар 76), Врсалько, Кондогбиа, Льоренте, Эррера, Фелиш (Гризманн 76), Корреа.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Варан, Линделеф (Ван-Б Биссака 66), Магуайр, Шоу (Теллес 67), Фред, Погба (Матич 66), Фернандеш, Рэшфорд (Эланга 75), Санчо (Лингард 82), Роналду.



Предупреждения: Эррера, Хименес, Рейнилду, Льоренте — Шоу, Линделеф, Теллес, Фред, Рэшфорд.