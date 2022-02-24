"Ливерпуль" сокрушил "Лидс" и приблизился к "Сити"

"Ливерпуль" сократил свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" до трех очков благодаря победе 6:0 над "Лидсом".

Относительно субботней победы 3:1 над "Норвичем" в стартовый состав "красных" вернулись Трент Александер-Арнольд, Энди Робертсон, Фабиньо, Тиаго Алькантара и Кертис Джонс.



В старте у "белых" произошло два изменения. Вместо Робина Коха и Диего Льоренте появились Хуниор Фирпо и Рафинья.



"Лидс" недолго продержался под давлением "Ливерпуля". Уже на 14-й минуте Стюарт Даллас рукой заблокировал прострел Робертсона, и Мохамед Салах четко реализовал пенальти — 1:0.



Хозяева продолжили диктовать игру. Их соперник много оборонялся и лишь на 27-й минуте смог огрызнуться контратакой. Рафинья даже поразил ворота, с трех метров замкнув прострел партнера, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



На 30-й минуте "красные" закономерно удвоили свое преимущество. Жоэль Матип подключился вперед, сыграл в стенку с Салахом и после ответного паса пробил по воротам — 2:0.



Прошло еще три минуты, и в ворота гостей был назначен второй пенальти. Это Люк Эйлинг повалил Садио Мане в штрафной, и Салах еще раз пробил Илана Мелье с точки — 3:0.



До перерыва "Ливерпуль" мог забить и четвертый гол, но Фабиньо непостижимым образом промахнулся мимо свободного угла ворот после удачного отскока мяча в штрафной, а в другом моменте невезучего Мелье, через которого Салах уже перебросил снаряд, подстраховал защитник, совершив вынос почти с линии.



Во втором тайм хозяева действовали в энергосберегающем режиме. "Лидс" получил определенную свободу действий, но выжать из этого ничего не смог.



Вторые 45 минут не были пустой тратой времени. В концовке, когда соперник уже устал, "красные" забили еще три гола. Сперва Джордан Хендерсон сделал передачу в штрафую на Мане, и тот не ошибся — 4:0. Затем Садио поразил пустые ворота после того, как Мелье остановил прорыв Дивока Ориги — 5:0. А на исходе компенсированного времени отличился и Виргил Ван Дейк, без сопротивления замкнув подачу углового — 6:0.



"Ливерпуль" хорошо размялся перед финалом Кубка Лиги и поправил свою разницу мячей. "Лидс был откровенно жалок.



"Ливерпуль" — "Лидс". Отчет о матче