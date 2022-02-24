"Ливерпуль" сокрушил "Лидс" и приблизился к "Сити"
"Ливерпуль" сократил свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" до трех очков благодаря победе 6:0 над "Лидсом".
Относительно субботней победы 3:1 над "Норвичем" в стартовый состав "красных" вернулись Трент Александер-Арнольд, Энди Робертсон, Фабиньо, Тиаго Алькантара и Кертис Джонс.
В старте у "белых" произошло два изменения. Вместо Робина Коха и Диего Льоренте появились Хуниор Фирпо и Рафинья.
"Лидс" недолго продержался под давлением "Ливерпуля". Уже на 14-й минуте Стюарт Даллас рукой заблокировал прострел Робертсона, и Мохамед Салах четко реализовал пенальти — 1:0.
Хозяева продолжили диктовать игру. Их соперник много оборонялся и лишь на 27-й минуте смог огрызнуться контратакой. Рафинья даже поразил ворота, с трех метров замкнув прострел партнера, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
На 30-й минуте "красные" закономерно удвоили свое преимущество. Жоэль Матип подключился вперед, сыграл в стенку с Салахом и после ответного паса пробил по воротам — 2:0.
Прошло еще три минуты, и в ворота гостей был назначен второй пенальти. Это Люк Эйлинг повалил Садио Мане в штрафной, и Салах еще раз пробил Илана Мелье с точки — 3:0.
До перерыва "Ливерпуль" мог забить и четвертый гол, но Фабиньо непостижимым образом промахнулся мимо свободного угла ворот после удачного отскока мяча в штрафной, а в другом моменте невезучего Мелье, через которого Салах уже перебросил снаряд, подстраховал защитник, совершив вынос почти с линии.
Во втором тайм хозяева действовали в энергосберегающем режиме. "Лидс" получил определенную свободу действий, но выжать из этого ничего не смог.
Вторые 45 минут не были пустой тратой времени. В концовке, когда соперник уже устал, "красные" забили еще три гола. Сперва Джордан Хендерсон сделал передачу в штрафую на Мане, и тот не ошибся — 4:0. Затем Садио поразил пустые ворота после того, как Мелье остановил прорыв Дивока Ориги — 5:0. А на исходе компенсированного времени отличился и Виргил Ван Дейк, без сопротивления замкнув подачу углового — 6:0.
"Ливерпуль" хорошо размялся перед финалом Кубка Лиги и поправил свою разницу мячей. "Лидс был откровенно жалок.
"Ливерпуль" — "Лидс". Отчет о матче
24.02.2022 00:40
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Последние комментарии:
Тем временем АН-26 вылетевший из Киева, сел в Польше. Неужели эвакуировали ОП и Президента?
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Хороши
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Надеюсь, тебя рил посадят за распространение таких фейков
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Эстонка в бешенстве смотрю, очко сжалось как у гусеницы.
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http://fapl.ru/users/only--liverpool/
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Местные потаскушки полтарашки плотно сидят на старпоне и полыхают от великого и могущественного ЛФК ахпхехехехеехехехехехехехехе ЛФК без остановки ссыт сытей на ротан пхихихихихихихихихииххихихихихихихихихих
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Яремчук забил «Аяксу» в Лиге чемпионов и продемонстрировал футболку с гербом Украины
(ответить)
Клопп не соврал оценивая важность матча с Лидсом, Челси совсем в xyй не ставит ахахах
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true-manc
1 Манчестер Сити 26 63
2 Ливерпуль 26 60
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
нюхайте, жопонюхи портовые)))
Источник: http://fapl.ru/posts/91587/?c=1#c7509270
Будет забавно, если катая эту ересь в течении всего сезона фанаты шитюков, в итоге займут второе место
(ответить)
матч на этихаде будет сродни финалу
(ответить)
На Этихаде поставим точку в интриге обоссав скузню, хотя они ещё до этого оступятся) можно не переживать.
(ответить)
14.12.2018 23:13 #
is8666
Я смотрю пернатые петушков (ливер, точен, тд) хохолок пытаются поднять ?
Дак вот обсосы, вы как были петухами так ими и останетесь и вы сами за это знаете так что советую оставить свой клюв там где он всегда был ( в жопе у себя) не напрягайтесь вы обреченные это Ваша судьба, увы (
Источник: http://fapl.ru/posts/67381/?c=1#c6769101
(ответить)
Ну что сказать, просто толстенная заноза в сракотанах Сити
(ответить)
Вот это вот и есть изи в пол силу братишки ))))))))))) страпон сити под охрененным давлением пхеехеехехехехехехехех
(ответить)
Даже когда играешь с аутсайдерами, ждешь хорошую взбучку от соперника и неожиданной прыти, но Лидс разочарование сезона и олицетворение команды для битья (по крайней мере сегодня). Полностью подходят под низ таблицы
Лишь одна ложка дегтя. Кертис даже в такой игре умудрился провалить матч
(ответить)
1 Манчестер Сити 26 63
2 Ливерпуль 26 60
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
нюхайте, жопонюхи портовые)))
(ответить)
Варан - КЭП. Капетан Плуг - не вывозит морально. Слишком мягкий и слабохарактерный.
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скузня старается, надрывает свой геморрой, но продолжает сидеть на страпоне и нюхать жопу КОРОЛЕЙ, ору)))
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Опасноооооооо Грызууууууунн
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Чот лидс вообще слабейшей. Бьелса откровенно потерял интерес к команде. Наши играли волшебно, получалось кажись абсолютно все. Салах мом.
Юнва! 3 очка до ссаной бензоколонки)
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