"Ливерпуль" сокрушил "Лидс" и приблизился к "Сити"

Виргил Ван Дейк и Жоэль Матип "Ливерпуль" сократил свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" до трех очков благодаря победе 6:0 над "Лидсом".

Относительно субботней победы 3:1 над "Норвичем" в стартовый состав "красных" вернулись Трент Александер-Арнольд, Энди Робертсон, Фабиньо, Тиаго Алькантара и Кертис Джонс.

В старте у "белых" произошло два изменения. Вместо Робина Коха и Диего Льоренте появились Хуниор Фирпо и Рафинья.

"Лидс" недолго продержался под давлением "Ливерпуля". Уже на 14-й минуте Стюарт Даллас рукой заблокировал прострел Робертсона, и Мохамед Салах четко реализовал пенальти — 1:0.

Хозяева продолжили диктовать игру. Их соперник много оборонялся и лишь на 27-й минуте смог огрызнуться контратакой. Рафинья даже поразил ворота, с трех метров замкнув прострел партнера, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

На 30-й минуте "красные" закономерно удвоили свое преимущество. Жоэль Матип подключился вперед, сыграл в стенку с Салахом и после ответного паса пробил по воротам — 2:0.

Прошло еще три минуты, и в ворота гостей был назначен второй пенальти. Это Люк Эйлинг повалил Садио Мане в штрафной, и Салах еще раз пробил Илана Мелье с точки — 3:0.

До перерыва "Ливерпуль" мог забить и четвертый гол, но Фабиньо непостижимым образом промахнулся мимо свободного угла ворот после удачного отскока мяча в штрафной, а в другом моменте невезучего Мелье, через которого Салах уже перебросил снаряд, подстраховал защитник, совершив вынос почти с линии.

Во втором тайм хозяева действовали в энергосберегающем режиме. "Лидс" получил определенную свободу действий, но выжать из этого ничего не смог.

Вторые 45 минут не были пустой тратой времени. В концовке, когда соперник уже устал, "красные" забили еще три гола. Сперва Джордан Хендерсон сделал передачу в штрафую на Мане, и тот не ошибся — 4:0. Затем Садио поразил пустые ворота после того, как Мелье остановил прорыв Дивока Ориги — 5:0. А на исходе компенсированного времени отличился и Виргил Ван Дейк, без сопротивления замкнув подачу углового — 6:0.

"Ливерпуль" хорошо размялся перед финалом Кубка Лиги и поправил свою разницу мячей. "Лидс был откровенно жалок.

"Ливерпуль" — "Лидс". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Лидс, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2022 00:40

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Последние комментарии:




  1. c-h-e-l-s-i-best 24.02.2022 01:20 # c-h-e-l-s-i-best
    Тем временем АН-26 вылетевший из Киева, сел в Польше. Неужели эвакуировали ОП и Президента?

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  2. torres-9- 24.02.2022 01:14 # torres-9-
    Хороши

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  3. mufc1994 24.02.2022 00:58 # mufc1994
    Надеюсь, тебя рил посадят за распространение таких фейков

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  4. lovrentiy 24.02.2022 00:55 # lovrentiy
    Эстонка в бешенстве смотрю, очко сжалось как у гусеницы.

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  5. lexa-arsenal 24.02.2022 00:55 # lexa-arsenal
    http://fapl.ru/users/only--liverpool/

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  6. roberto-89 24.02.2022 00:54 # roberto-89
    Местные потаскушки полтарашки плотно сидят на старпоне и полыхают от великого и могущественного ЛФК ахпхехехехеехехехехехехехехе ЛФК без остановки ссыт сытей на ротан пхихихихихихихихихииххихихихихихихихихих

    (ответить)

  7. englandonelove 24.02.2022 00:53 # englandonelove
    Яремчук забил «Аяксу» в Лиге чемпионов и продемонстрировал футболку с гербом Украины

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  8. ian 24.02.2022 00:52 # ian
    Клопп не соврал оценивая важность матча с Лидсом, Челси совсем в xyй не ставит ахахах

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  9. beatles-red 24.02.2022 00:51 # beatles-red
    true-manc

    1 Манчестер Сити 26 63
    2 Ливерпуль 26 60

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!
    нюхайте, жопонюхи портовые)))

    Источник: http://fapl.ru/posts/91587/?c=1#c7509270


    Будет забавно, если катая эту ересь в течении всего сезона фанаты шитюков, в итоге займут второе место

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  10. tursa 24.02.2022 00:50 # tursa
    матч на этихаде будет сродни финалу

    (ответить)

  11. moneycity 24.02.2022 00:50 # moneycity
    На Этихаде поставим точку в интриге обоссав скузню, хотя они ещё до этого оступятся) можно не переживать.

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  12. chebrec 24.02.2022 00:48 # chebrec
    14.12.2018 23:13 #
    is8666

    Я смотрю пернатые петушков (ливер, точен, тд) хохолок пытаются поднять ?
    Дак вот обсосы, вы как были петухами так ими и останетесь и вы сами за это знаете так что советую оставить свой клюв там где он всегда был ( в жопе у себя) не напрягайтесь вы обреченные это Ваша судьба, увы (

    Источник: http://fapl.ru/posts/67381/?c=1#c6769101

    (ответить)

  13. lovrentiy 24.02.2022 00:48 # lovrentiy
    Ну что сказать, просто толстенная заноза в сракотанах Сити

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  14. roberto-89 24.02.2022 00:47 # roberto-89
    Вот это вот и есть изи в пол силу братишки ))))))))))) страпон сити под охрененным давлением пхеехеехехехехехехехех

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  15. beatles-red 24.02.2022 00:46 # beatles-red
    Даже когда играешь с аутсайдерами, ждешь хорошую взбучку от соперника и неожиданной прыти, но Лидс разочарование сезона и олицетворение команды для битья (по крайней мере сегодня). Полностью подходят под низ таблицы

    Лишь одна ложка дегтя. Кертис даже в такой игре умудрился провалить матч

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  16. true-manc 24.02.2022 00:46 # true-manc
    1 Манчестер Сити 26 63
    2 Ливерпуль 26 60

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!
    нюхайте, жопонюхи портовые)))

    (ответить)

  17. progressive 24.02.2022 00:45 # progressive
    Варан - КЭП. Капетан Плуг - не вывозит морально. Слишком мягкий и слабохарактерный.

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  18. true-manc 24.02.2022 00:45 # true-manc
    скузня старается, надрывает свой геморрой, но продолжает сидеть на страпоне и нюхать жопу КОРОЛЕЙ, ору)))

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  19. chebrec 24.02.2022 00:45 # chebrec
    Опасноооооооо Грызууууууунн

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  20. gerrard08 24.02.2022 00:44 # gerrard08
    Чот лидс вообще слабейшей. Бьелса откровенно потерял интерес к команде. Наши играли волшебно, получалось кажись абсолютно все. Салах мом.
    Юнва! 3 очка до ссаной бензоколонки)

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