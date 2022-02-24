"Тоттенхэм" проиграл в гостях у "Бернли"

"Тоттенхэм" испортил впечатление о себе после выезда на "Этихад", потерпев поражение 1:0 на поле "Бернли" в перенесенном матче Премьер-Лиги.

В стартовый состав "бордовых" вернулись Джеймс Тарковски и Джей Родригес.



Наставник "шпор" Антонио Конте выпустил тех же 11 игроков, что и против "Манчестер Сити" на выходных.



В первом тайме "Тоттенхэм" был бледной тенью себя образца минувшего уикенда. "Бернли" меньше владел мячом, но атаковал острее соперника, который до перерыва даже ни разу не пробил в створ.



Второй тайм начался с удара Харри Кейна в перекладину. Гости значительно активизировались и принялись оказывать серьезное давление на ворота Ника Поупа.



И хотя "шпоры" владели инициативой и были ближе к голу, счет открыли "бордовые". На 71-й минуте Джош Браунхилл навесил со штрафного, а Бен Ми головой отправил мяч в ворота — 1:0.



Реакция "Тоттенхэма" на пропущенный гол была неубедительной. Если кто и мог забить в концовке матча, то это "Берни". Родригес имел прекрасный момент, из пределов вратарской направив мяч выше.



Классно отыграв против "Сити", "Тоттенхэм" провалил выезд к "Бернли". К сожалению, это так в духе "шпор" последних лет, и Антонио Конте пока не удалось это изменить.



"Бернли" — "Тоттенхэм". Отчет о матче