"Тоттенхэм" проиграл в гостях у "Бернли"
"Тоттенхэм" испортил впечатление о себе после выезда на "Этихад", потерпев поражение 1:0 на поле "Бернли" в перенесенном матче Премьер-Лиги.
В стартовый состав "бордовых" вернулись Джеймс Тарковски и Джей Родригес.
Наставник "шпор" Антонио Конте выпустил тех же 11 игроков, что и против "Манчестер Сити" на выходных.
В первом тайме "Тоттенхэм" был бледной тенью себя образца минувшего уикенда. "Бернли" меньше владел мячом, но атаковал острее соперника, который до перерыва даже ни разу не пробил в створ.
Второй тайм начался с удара Харри Кейна в перекладину. Гости значительно активизировались и принялись оказывать серьезное давление на ворота Ника Поупа.
И хотя "шпоры" владели инициативой и были ближе к голу, счет открыли "бордовые". На 71-й минуте Джош Браунхилл навесил со штрафного, а Бен Ми головой отправил мяч в ворота — 1:0.
Реакция "Тоттенхэма" на пропущенный гол была неубедительной. Если кто и мог забить в концовке матча, то это "Берни". Родригес имел прекрасный момент, из пределов вратарской направив мяч выше.
Классно отыграв против "Сити", "Тоттенхэм" провалил выезд к "Бернли". К сожалению, это так в духе "шпор" последних лет, и Антонио Конте пока не удалось это изменить.
"Бернли" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
24.02.2022 00:25
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Последние комментарии:
БЛЯ ЭЛАНГА КОНЕЧНО ХОРОШ
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Замечательный вечер, братишки
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Глори, глори МЮ!!!
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Эланга Безвизенко - ебака матрасников. Официально.
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Гоооооооооооооооооооооооооллллллллл
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Эти долб*ёбы не могли в прошлом туре проиграть, а в этом победить??? Абсолютно конченные петушары!!!
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Роман красава, Яремчук который
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Лузер кейн так и останется бестрофейником в этом вонючем курятнике.
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Пернли: "Ни себе, ни людям".
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Какое же обидное поражение.. Кути, ну как так то...
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Антонио Конте требует чтобы Тотенхем стал неприятной командой.
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