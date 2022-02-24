"Тоттенхэм" проиграл в гостях у "Бернли"

Бен Ми "Тоттенхэм" испортил впечатление о себе после выезда на "Этихад", потерпев поражение 1:0 на поле "Бернли" в перенесенном матче Премьер-Лиги.

В стартовый состав "бордовых" вернулись Джеймс Тарковски и Джей Родригес.

Наставник "шпор" Антонио Конте выпустил тех же 11 игроков, что и против "Манчестер Сити" на выходных.

В первом тайме "Тоттенхэм" был бледной тенью себя образца минувшего уикенда. "Бернли" меньше владел мячом, но атаковал острее соперника, который до перерыва даже ни разу не пробил в створ.

Второй тайм начался с удара Харри Кейна в перекладину. Гости значительно активизировались и принялись оказывать серьезное давление на ворота Ника Поупа.

И хотя "шпоры" владели инициативой и были ближе к голу, счет открыли "бордовые". На 71-й минуте Джош Браунхилл навесил со штрафного, а Бен Ми головой отправил мяч в ворота — 1:0.

Реакция "Тоттенхэма" на пропущенный гол была неубедительной. Если кто и мог забить в концовке матча, то это "Берни". Родригес имел прекрасный момент, из пределов вратарской направив мяч выше.

Классно отыграв против "Сити", "Тоттенхэм" провалил выезд к "Бернли". К сожалению, это так в духе "шпор" последних лет, и Антонио Конте пока не удалось это изменить.

"Бернли" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Бернли, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2022 00:25

Количество просмотров Просмотров: 1091

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Последние комментарии:




  1. yaxaaabalya 24.02.2022 00:42 # yaxaaabalya
    БЛЯ ЭЛАНГА КОНЕЧНО ХОРОШ

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  2. electric 24.02.2022 00:41 # electric
    Замечательный вечер, братишки

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  3. chebrec 24.02.2022 00:39 # chebrec
    Глори, глори МЮ!!!

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  4. progressive 24.02.2022 00:39 # progressive
    Эланга Безвизенко - ебака матрасников. Официально.

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  5. chebrec 24.02.2022 00:38 # chebrec
    Гоооооооооооооооооооооооооллллллллл

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  6. true-manc 24.02.2022 00:36 # true-manc
    Эти долб*ёбы не могли в прошлом туре проиграть, а в этом победить??? Абсолютно конченные петушары!!!

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  7. turist 24.02.2022 00:34 # turist
    Роман красава, Яремчук который

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  8. madchester 24.02.2022 00:33 # madchester
    Лузер кейн так и останется бестрофейником в этом вонючем курятнике.

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  9. chebrec 24.02.2022 00:31 # chebrec
    Пернли: "Ни себе, ни людям".

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  10. anabanana94 24.02.2022 00:31 # anabanana94
    Какое же обидное поражение.. Кути, ну как так то...

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  11. madchester 24.02.2022 00:30 # madchester
    Антонио Конте требует чтобы Тотенхем стал неприятной командой.

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