Скоулз назвал игрока МЮ, который бы прошел в стартовый состав "Ливерпуля"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что полузащитник Поль Погба — единственный игрок "красных дьяволов", который бы имел место в стартовом составе "Ливерпуля".

Погба пропустил значительную часть этого сезона из-за полученной в ноябре травмы задней поверхности бедра, но после возвращения Поля в стартовый состав в начале февраля "Юнайтед" не знает поражений в Премьер-Лиге.



Погба отчаянно не хватает стабильности на протяжении всего времени, что он выступает за "дьяволов", однако Скоулз убежден, что в своей лучшей форме Поль мог бы играть за "Ливерпуль".



"В своей лучшей форме Погба имел бы место в стартовом составе "Ливерпуля". Он является индикатором того, что творится в клубе. Каждый их игрок нестабилен. Управляющие клубом люди нестабильны в своих решениях".



"Я являюсь большим критиком Поля, но когда ты игрок команды-соперника и приезжаешь на "Олд Траффорд", против Фреда и Мактоминея ты готов играть хоть весь день".



"В случае с Полем ты никогда не знаешь, чего от него ждать. Но когда у него идет игра, он великолепен".



"Когда у него не идет игра, тебе может быть несладко против команд вроде "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Кем "Манчестер Юнайтед" собирается его заменить на следующий год?" — цитирует Скоулза Daily Mail.