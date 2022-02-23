Капелло объяснил, почему у Лукаку не ладится в "Челси"

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло объяснил, почему у нападающего Ромелу Лукаку возникли проблемы с адаптацией к игровому стилю "Челси".

Провалив матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувший уикенд, Лукаку был переведен в запас на матч Лиги Чемпионов против "Лилля" накануне.



Ромелу совершенно не похож на того игрока, который выиграл Серию А и стал лучшим бомбардиром итальянского первенства в прошлом сезоне.



Капелло объясняет это разницей в стиле двух команд, а также тем, что защитники в Премьер-Лиге крепче физически и не тушуются перед бельгийским гигантом.



"Лукаку идеально подходил для контратакующего стиля Конте в "Интере", потому что там у тебя много свободного пространства, а со своей физической мощью и скоростью он мог таранить защитников в Серии А".



"Однако "Челси" играет в очень другой футбол, со множеством коротких пасов, и у Лукаку нет того же пространства для рывков. Также он обнаружил, что в Англии защитники обладают той же физической мощью и лучше его держат", — сообщил Капелло Sky Sport Italia.