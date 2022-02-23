Рангник: "МЮ должен регулярно достигать полуфинала Лиги Чемпионов"

Наставник "Манчестер Юнайтд" Ральф Рангник заявил, что его клуб должен регулярно достигать полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.

В 2011 году сэр Алекс Фергюсон достиг с "Юнайтед" финала Лиги Чемпионов. С тех пор "красные дьяволы" выиграли лишь два двухматчевых противостояния в плей-офф этого соревнования: против "Олимпиакоса" в 2013 году и против ПСЖ в 2019.



Рангник не хочет ставить перед "Юнайтед" недостижимых целей, но считает, что "дьяволы" должны гораздо лучше проводить матчи на вылет.



"Мы должны быть реалистами. Существуют некоторые причины, почему с 2011 года этот клуб не добирался до полуфинала Лиги Чемпионов, однако нам не нужно чересчур увлекаться тем, что было в последние семь-восемь лет".



"У нас есть возможность выйти в четвертьфинал, но для этого мы должны проявить себя и победить "Атлетико". Это придало бы нам импульс и уверенности в себе, а там посмотрим".



"Такой клуб, как "Манчестер Юнайтед", должен регулярно достигать полуфинала Лиги Чемпионов. Я могу вспомнить несколько других клубов в Европе, для которых это утверждение было бы верным, но некоторые из них даже выступают во втором дивизионе".



"В Германии есть три-четыре таких клуба", — цитирует Рангника ESPN.