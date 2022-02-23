Анри: "Зачем "Челси" купил Лукаку?"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри поставил под вопрос целесообразность трансфера нападающего Ромелу Лукаку для "Челси".

Прошлым летом "Челси" заплатил "Интеру" 97.5 млн. фунтов Лукаку, но тот в последнее время выглядит все более чужеродным элементом для футбола, в который хочет играть главный тренер "синих" Томас Тухель.



Анри, поработавший с Лукаку в сборной Бельгии, не понимает, почему Тухель и его директор Марина Грановская не подумали заранее, как будут использовать Ромелу.



"С самого начала я спрашивал себя: "Как он впишется в их команду?" Рому требуется время, чтобы адаптироваться к стилю игры "Челси", потому что это непросто".



"Нормально ли это, что он совершил только семь касаний против "Пэлас"? Нет, это тоже не нормально, независимо от того, нравишься ты тренеру или нет. Этого не должно происходить".



"Им нужно преодолеть это, но видеть такую статистику — тяжело. Если честно, я не понимаю, как это могло произойти за 90 минут. Но каково решение?"



"Решение для него заключается в том, чтобы найти решение, которое позволит ему адаптироваться к их стилю игры".



"Им нравится прессинговать, быть активными и меняться позициями в передней тройке. Рому же нравится оставаться в центре, и поэтому ему очень сложно адаптироваться".



"Но, повторюсь, зачем вы тогда его купили?" — сообщил Анри в эфире CBS.