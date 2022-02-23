Джастин связал свое будущее с "Лестером" до 2026 года

Защитник "Лестера" Джеймс Джастин заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2026 года.

Джастин выступает за "Лестер" после своего перехода из "Лутона" летом 2019. За это время Джеймс провел за "лис" 54 матча, которых могло бы быть и больше, если бы не тяжелая травма.



В феврале 2021 Джеймс повредил колено и пропустил 11 месяцев, но сейчас возвращается в свою лучшую форму.



"Лестер" — единственное место, где я хочу быть сейчас. На протяжении последнего года, пока я был травмировал, они демонстрировали огромную веру в меня".



"Я едва вернулся после травмы, и они сразу же дали мне новый контракт. Это лишь показывает, каким замечательным клубом является "Лестер", — сообщил 24-летний англичанин.