Премьер-Лига разрешила "Челси" добавить на форму эмблему в честь победы на клубном Чемпионате Мира

Челси Премьер-Лига дала разрешение "Челси" добавить на свою игровую форму эмблему в честь победы на клубном Чемпионате Мира.

Ранее в феврале "Челси" победил "Палмейрас" со счетом 2:1 в Абу-Даби и впервые в своей истории выиграл клубный Чемпионат Мира.

В 2019 году этот мини-турнир ФИФА выигрывал "Ливерпуль", а в 2008 — "Манчестер Юнайтед", однако им, в отличие от "Челси", не разрешалось добавить специальную эмблему на остаток сезона Премьер-Лиги.

Дерби против "Кристал Пэлас" в минувший уикенд команда Томаса Тухеля провела без этой эмблемы, но к матчу против "Бернли" 5 марта ее получит, утверждает The Sun.


Метки клубный Чемпионат Мира, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2022 19:00

Количество просмотров Просмотров: 377

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Последние комментарии:




  1. electric 23.02.2022 19:17 # electric
    Да пое6ать на эту хню. Где новость о матче премьер - лиги?

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  2. goga85 23.02.2022 19:15 # goga85
    Что за бред вы пишите??? Вы хоть футбол смотрите? Челси уже в игре с КП играли с новой эмблемой!!

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  3. mancunia-planet 23.02.2022 19:10 # mancunia-planet
    Осквернили Эмблему кчм

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  4. chelsea-fan-92 23.02.2022 19:07 # chelsea-fan-92
    Просто "другим" это не дано!)

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  5. jirrort 23.02.2022 19:04 # jirrort
    Чё с епалом зеропуки?

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