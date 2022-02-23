Премьер-Лига разрешила "Челси" добавить на форму эмблему в честь победы на клубном Чемпионате Мира
Премьер-Лига дала разрешение "Челси" добавить на свою игровую форму эмблему в честь победы на клубном Чемпионате Мира.
Ранее в феврале "Челси" победил "Палмейрас" со счетом 2:1 в Абу-Даби и впервые в своей истории выиграл клубный Чемпионат Мира.
В 2019 году этот мини-турнир ФИФА выигрывал "Ливерпуль", а в 2008 — "Манчестер Юнайтед", однако им, в отличие от "Челси", не разрешалось добавить специальную эмблему на остаток сезона Премьер-Лиги.
Дерби против "Кристал Пэлас" в минувший уикенд команда Томаса Тухеля провела без этой эмблемы, но к матчу против "Бернли" 5 марта ее получит, утверждает The Sun.
23.02.2022 19:00
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Последние комментарии:
Да пое6ать на эту хню. Где новость о матче премьер - лиги?
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Что за бред вы пишите??? Вы хоть футбол смотрите? Челси уже в игре с КП играли с новой эмблемой!!
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Осквернили Эмблему кчм
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Просто "другим" это не дано!)
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Чё с епалом зеропуки?
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