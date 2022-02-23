Премьер-Лига разрешила "Челси" добавить на форму эмблему в честь победы на клубном Чемпионате Мира

Премьер-Лига дала разрешение "Челси" добавить на свою игровую форму эмблему в честь победы на клубном Чемпионате Мира.

Ранее в феврале "Челси" победил "Палмейрас" со счетом 2:1 в Абу-Даби и впервые в своей истории выиграл клубный Чемпионат Мира.



В 2019 году этот мини-турнир ФИФА выигрывал "Ливерпуль", а в 2008 — "Манчестер Юнайтед", однако им, в отличие от "Челси", не разрешалось добавить специальную эмблему на остаток сезона Премьер-Лиги.



Дерби против "Кристал Пэлас" в минувший уикенд команда Томаса Тухеля провела без этой эмблемы, но к матчу против "Бернли" 5 марта ее получит, утверждает The Sun.