Конте требует, чтобы "Тоттенхэм" стал "неприятной" командой

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что его команда должна стать "неприятной" для своих соперников.

Взявшись за работу в "Тоттенхэме", Конте обнаружил ряд системных проблем, в том числе проблему с психологией игроков.



Пытаясь привить подопечным дух победителей, Антонио требует, чтобы "шпоры" стали неуступчивой командой, которая ни за что не будет мириться с поражениями.



"Сильная команда должна быть неприятной. Во время матча ты должен чуять кровь своего соперника! Прошу прощения, мне не хватает слов, чтобы объяснить это".



"На мой взгляд, когда ты выходишь на матч, одна команда выживет, а другая умрет. Ты должен быть готов на все — но в спортивном смысле".



"Ты должен знать, что матч не может закончиться, чтобы обе команды остались счастливы. Одна команда будет счастлива, другая — расстроена. Ты должен постараться становиться счастливой командой, праздновать вместе и создавать хорошую атмосферу на остаток недели. А затем улучшай это".



"Помните: за победами следуют победы и так далее. Это очень важно. Мы говорим о правильном духе, победном духе".



"Мы работаем над этим аспектом, но это требует времени и терпения. Однако я рад, потому что я знаю своих игроков, и когда я говорю им что-либо, это оседает в их голове, а не входит в одно ухо и выходит через другое", — цитирует Конте Evening Standard.