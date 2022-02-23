Тухель похвалил Хаверца и упрекнул Лукаку
Рулевой "Челси" Томас Тухель похвалил своего нападающего Кая Хаверца, заодно подвергнув критике Ромелу Лукаку.
Именно Хаверц открыл счет в победном для "Челси" первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лилля" накануне вечером (2:0).
Тухель остался доволен не только голом Хаверца, но и тем, как Кай трудился на команду и отрабатывал в обороне. Томас сетует, что Лукаку, который не вышел даже на замену, делать то же самое перестал.
"Я очень доволен Каем. Он действительно подставил нам плечо. Он невероятно старался, он проделал невероятный объем работы в своих зонах".
"Он был очень хорош, он сыграл определяющую роль. Он никогда не брезговал отрабатывать в обороне. Сегодня у нас была агрессивная высокая линия, состоящая из наших атакующих игроков. Чтобы играть по этой схеме, нужно поддерживать высокий темп и много трудиться на протяжении всего матча, и они были очень хороши".
"Ромелу было сложно давать нам это в последних матчах", — цитирует Тухеля Daily Mirror.
23.02.2022 17:00
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Последние комментарии:
Хуже, чем сейчас за Челси Лукаку никогда не играл.
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надеюсь сегодня кри своим кеём покажет как надо действовать а не ломать перел РМ стесняшки
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Вчера было в старте лучшее нападение. Лукаку сорри. Как в мю стоял столбом нихуя не делал, так и тут. Не знаю что там с ним Конте делал, что он пытался играть. А впрочем, из группы лч так и не вышли.
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покашите ему страпон Машки он заиграет)
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Хаверц обычный деревянный столб. Его потолок 30 лям. Ну для таких середняков как Челси , Мю , он конечно звезда. Но можете вы его представить в место Мане,Салах,Жота? Эээээ вы не должный удивляться когда он проводит 1 мачт норм, вы би.чи заплатили за него 80 лямов, он должен по сути играть даже лучше чем Салах . Но всякие евреи и их рабы не понимают и не поймут никогда))))) блаяяяя какие вы тупые )))
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Судя по всему вычеркивает со счётов Лукаку, летом сплавят куда нибудь это бревно
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Бегемот в мемуарах припомнит, как белые арийцы над ним издевались. Плак плак
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ИМПЕРАТОР!!!
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Хаверц топовый матч провел, хоть это не его позиция но он намного лучше форварда лукакича
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