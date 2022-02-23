Тухель похвалил Хаверца и упрекнул Лукаку

Рулевой "Челси" Томас Тухель похвалил своего нападающего Кая Хаверца, заодно подвергнув критике Ромелу Лукаку.

Именно Хаверц открыл счет в победном для "Челси" первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лилля" накануне вечером (2:0).



Тухель остался доволен не только голом Хаверца, но и тем, как Кай трудился на команду и отрабатывал в обороне. Томас сетует, что Лукаку, который не вышел даже на замену, делать то же самое перестал.



"Я очень доволен Каем. Он действительно подставил нам плечо. Он невероятно старался, он проделал невероятный объем работы в своих зонах".



"Он был очень хорош, он сыграл определяющую роль. Он никогда не брезговал отрабатывать в обороне. Сегодня у нас была агрессивная высокая линия, состоящая из наших атакующих игроков. Чтобы играть по этой схеме, нужно поддерживать высокий темп и много трудиться на протяжении всего матча, и они были очень хороши".



"Ромелу было сложно давать нам это в последних матчах", — цитирует Тухеля Daily Mirror.