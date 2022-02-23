Артета ожидает, что Уилшир вернется в "Арсенал" тренером
Наставник "Арсенала" Микель Артета ожидает, что воспитанник "канониров" Джек Уилшир вернется в клуб в качестве тренера.
Уилшир несколько месяцев тренировался с командой Артеты, но, не сумев получить контракт, на текущей неделе отправился в датский "Орхус".
Однако Микель думает, что на этом история 30-летнего англичанина и "Арсенала" не закончилась.
"Я бы ожидал возвращения Джека в тренерской роли, 100 процентов. Каждый в клубе открыт к тому, чтобы постараться найти для него роль, которая устроит всех. Думаю, это было бы естественно", — цитирует Артета The Guardian.
Добавим, до своего ухода из клуба в 2018 году Уилшир сыграл 207 матчей за "канониров".
23.02.2022 16:00
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