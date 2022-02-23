Артета ожидает, что Уилшир вернется в "Арсенал" тренером

Наставник "Арсенала" Микель Артета ожидает, что воспитанник "канониров" Джек Уилшир вернется в клуб в качестве тренера.

Уилшир несколько месяцев тренировался с командой Артеты, но, не сумев получить контракт, на текущей неделе отправился в датский "Орхус".



Однако Микель думает, что на этом история 30-летнего англичанина и "Арсенала" не закончилась.



"Я бы ожидал возвращения Джека в тренерской роли, 100 процентов. Каждый в клубе открыт к тому, чтобы постараться найти для него роль, которая устроит всех. Думаю, это было бы естественно", — цитирует Артета The Guardian.



Добавим, до своего ухода из клуба в 2018 году Уилшир сыграл 207 матчей за "канониров".