Конте предупредил Кейна, что бестрофейных легенд не бывает
Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте предупредил своего нападающего Харри Кейна, что тому не стать легендой клуба без трофеев.
На текущей неделе 28-летний Кейн объявил, что хочет замахнуться на рекорд Алана Ширера и стать лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен.
Однако Кейн до сих пор не выиграл ни одной командной награды в своей карьере, и в остатке сезона Конте постарается убедить Харри в том, что это возможно со "шпорами".
"Харри — игрок с амбициями. Так и должно быть, потому что мы говорим о нападающем мирового уровня. Рекорды — это важно, но в то же время важно выигрывать трофеи. Только выигрывая трофеи, ты сможешь войти в историю своего клуба".
"Есть только один способ убедить такого рода игрока. Нужно трудиться, нужно убедить его в своих футбольных знаниях и в том, что ты сделаешь его лучше. Только так ты завоюешь уважение игрока".
"Мы стараемся создать кое-что важное вместе. Это будет непросто, но я думаю, Харри понимает нашу ситуацию, как и остальные игроки. У нас есть три месяца, чтобы стать лучше и создать кое-что важное".
"Но я понимаю, что в конце сезона каждый игрок принимает лучшее для себя решение", — цитирует Конте Daily Mail.
23.02.2022 15:00
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Последние комментарии:
Спустил Кейна на землю, намекнул, что ему трофеев в Тоттенхэме не видать, а значить и легендой не стать
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А как же жирольд?
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Охохо, какже топово парик обоссал скользящего куколда СлиппиДжи ))
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Ах ах ах пись на подзалупников
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норм конте обоссал слипи джи))))))))))
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красиво конте покакал на портовую "легенду" слипи джи ахахахахахах
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Почему не бывает? А Стивен Джеррард?
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а как же ле тиссье? у кейна то уже получше карьера, учитывая сборную
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