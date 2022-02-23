Конте предупредил Кейна, что бестрофейных легенд не бывает

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте предупредил своего нападающего Харри Кейна, что тому не стать легендой клуба без трофеев.

На текущей неделе 28-летний Кейн объявил, что хочет замахнуться на рекорд Алана Ширера и стать лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен.



Однако Кейн до сих пор не выиграл ни одной командной награды в своей карьере, и в остатке сезона Конте постарается убедить Харри в том, что это возможно со "шпорами".



"Харри — игрок с амбициями. Так и должно быть, потому что мы говорим о нападающем мирового уровня. Рекорды — это важно, но в то же время важно выигрывать трофеи. Только выигрывая трофеи, ты сможешь войти в историю своего клуба".



"Есть только один способ убедить такого рода игрока. Нужно трудиться, нужно убедить его в своих футбольных знаниях и в том, что ты сделаешь его лучше. Только так ты завоюешь уважение игрока".



"Мы стараемся создать кое-что важное вместе. Это будет непросто, но я думаю, Харри понимает нашу ситуацию, как и остальные игроки. У нас есть три месяца, чтобы стать лучше и создать кое-что важное".



"Но я понимаю, что в конце сезона каждый игрок принимает лучшее для себя решение", — цитирует Конте Daily Mail.