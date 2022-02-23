Конте предупредил Кейна, что бестрофейных легенд не бывает

Антонио Конте и Харри Кейн Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте предупредил своего нападающего Харри Кейна, что тому не стать легендой клуба без трофеев.

На текущей неделе 28-летний Кейн объявил, что хочет замахнуться на рекорд Алана Ширера и стать лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен.

Однако Кейн до сих пор не выиграл ни одной командной награды в своей карьере, и в остатке сезона Конте постарается убедить Харри в том, что это возможно со "шпорами".

"Харри — игрок с амбициями. Так и должно быть, потому что мы говорим о нападающем мирового уровня. Рекорды — это важно, но в то же время важно выигрывать трофеи. Только выигрывая трофеи, ты сможешь войти в историю своего клуба".

"Есть только один способ убедить такого рода игрока. Нужно трудиться, нужно убедить его в своих футбольных знаниях и в том, что ты сделаешь его лучше. Только так ты завоюешь уважение игрока".

"Мы стараемся создать кое-что важное вместе. Это будет непросто, но я думаю, Харри понимает нашу ситуацию, как и остальные игроки. У нас есть три месяца, чтобы стать лучше и создать кое-что важное".

"Но я понимаю, что в конце сезона каждый игрок принимает лучшее для себя решение", — цитирует Конте Daily Mail.


Метки Кейн, Конте, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. serj14 23.02.2022 15:43 # serj14
    Спустил Кейна на землю, намекнул, что ему трофеев в Тоттенхэме не видать, а значить и легендой не стать

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  2. chelsea-super 23.02.2022 15:37 # chelsea-super
    А как же жирольд?

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  3. chop 23.02.2022 15:31 # chop
    Охохо, какже топово парик обоссал скользящего куколда СлиппиДжи ))

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  4. meshuggah 23.02.2022 15:19 # meshuggah
    Ах ах ах пись на подзалупников

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  5. thegodfather 23.02.2022 15:17 # thegodfather
    норм конте обоссал слипи джи))))))))))

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  6. true-manc 23.02.2022 15:09 # true-manc
    красиво конте покакал на портовую "легенду" слипи джи ахахахахахах

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  7. superglor 23.02.2022 15:09 # superglor
    Почему не бывает? А Стивен Джеррард?

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  8. liverfun 23.02.2022 15:04 # liverfun
    а как же ле тиссье? у кейна то уже получше карьера, учитывая сборную

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