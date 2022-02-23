Фред раскритиковал МЮ за отсутствие долгосрочного плана

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред раскритиковал свой клуб за отсутствие долгосрочного плана.

Увольнение Оле Гуннара Сульшера по ходу сезона застало "Юнайтед" врасплох. У "красных дьяволов" не нашлось подходящего варианта на замену норвежцу, поэтому в остатке сезона команду тренирует Ральф Рангник.



Фред находит назначение временщика "странным" и не знает, чего ждать после окончания этого сезона.



"Это немного странно. Знаю, в футболе важно добиваться хороших результатов как можно скорее, но также важно иметь долгосрочный план".



"Думаю, это немного плохо для нас, что у нас нет такого плана. В данный момент мы сосредоточены только на достижении краткосрочных целей. Мы не знаем, что будет после окончания сезона", — сообщил Фред TNT Sports Brazil.