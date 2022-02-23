Клопп рад быть "болью в заднице" для "Сити"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что рад быть "болью в заднице" для "Манчестер Сити".

После победы 0:5 над "Спортингом" в Лиге Чемпионов на прошлой неделе рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола шутливо назвал команду Клоппа "постоянной болью в заднице".



Юрген считает, что эта фраза очень четко отражает ожесточенную конкуренцию между "Ливерпулем" и "Сити" в Премьер-Лиге в последние годы.



"Во-первых, важно то, что мы близки к вершине, кто бы там ни находился, потому что это показывает, что кое-что мы делаем правильно".



"В последние четыре сезона — за исключением одного года, когда у нас были проблемы с травмами — это всегда была безумная гонка. Обе команды способы на нечто особенное. Я говорю это со всем уважением, потому что "Сити" невероятен".



"Думаю, мы подстегиваем друг друга. Не только "Ливерпуль" и "Сити" — я не забываю про другие команды вроде "Челси", "Юнайтед", "Арсенала" и "Тоттенхэма". Мы подстегиваем друг друга и подгоняем вперед. У тебя совершенно нет возможности расслабиться, потому что иначе ты будешь немедленно настигнут".



"Думаю, когда Пеп назвал нас болью в области ниже спины, то это было хорошее описание, так и должно быть. Мы стараемся быть как можно большим раздражителем, пока нам не предоставится возможность опередить их, но я не знаю, когда это случится и случится ли вообще. Как я всегда говорил, определяющий момент сезона будет в марте и апреле, а не сейчас, в феврале", — цитирует Клоппа ESPN.