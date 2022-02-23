Клопп рад быть "болью в заднице" для "Сити"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что рад быть "болью в заднице" для "Манчестер Сити".

После победы 0:5 над "Спортингом" в Лиге Чемпионов на прошлой неделе рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола шутливо назвал команду Клоппа "постоянной болью в заднице".

Юрген считает, что эта фраза очень четко отражает ожесточенную конкуренцию между "Ливерпулем" и "Сити" в Премьер-Лиге в последние годы.

"Во-первых, важно то, что мы близки к вершине, кто бы там ни находился, потому что это показывает, что кое-что мы делаем правильно".

"В последние четыре сезона — за исключением одного года, когда у нас были проблемы с травмами — это всегда была безумная гонка. Обе команды способы на нечто особенное. Я говорю это со всем уважением, потому что "Сити" невероятен".

"Думаю, мы подстегиваем друг друга. Не только "Ливерпуль" и "Сити" — я не забываю про другие команды вроде "Челси", "Юнайтед", "Арсенала" и "Тоттенхэма". Мы подстегиваем друг друга и подгоняем вперед. У тебя совершенно нет возможности расслабиться, потому что иначе ты будешь немедленно настигнут".

"Думаю, когда Пеп назвал нас болью в области ниже спины, то это было хорошее описание, так и должно быть. Мы стараемся быть как можно большим раздражителем, пока нам не предоставится возможность опередить их, но я не знаю, когда это случится и случится ли вообще. Как я всегда говорил, определяющий момент сезона будет в марте и апреле, а не сейчас, в феврале", — цитирует Клоппа ESPN.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 990

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Последние комментарии:




  1. lfcallday 23.02.2022 13:47 # lfcallday
    какие же тут все предсказуемые, прочитал заголовок к новости и уже понял , что тут узкодумы напишут, все совпало!

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  2. true-manc 23.02.2022 13:45 # true-manc
    лгбт-активист рад быть жопонюхом КОРОЛЕЙ, ору)))

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  3. leon-britton 23.02.2022 13:24 # leon-britton
    Обоссаный фрицовый физручелло с зубами размера горилы хе хе хе хе

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  4. winnerd 23.02.2022 13:20 # winnerd
    Клопь рад быть страпоном

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  5. che-ger 23.02.2022 13:07 # che-ger
    No comment

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  6. thegodfather 23.02.2022 13:06 # thegodfather
    ну какой же он пидарас....лгбтпуль

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