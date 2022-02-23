Анонc матча "Атлетико" — "Манчестер Юнайтед"

В своем первом матче на стадии плей-офф Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде с "Атлетико".

"Юнайтед" попал на "Атлетико", заняв первое место в Группе F. "Матрасники" в своем квартете пропустили вперед "Ливерпуль".



Выиграв титул в прошлом сезоне, сейчас "Атлетико" занимает только пятое место в Ла Лиге, всерьез рискуя остаться без путевки в Лигу Чемпионов.



"У нас есть возможность достичь четвертьфинала. Мы должны показать, что способны на это. Если нам удастся, это придаст нам уверенности в себе. Это Лига Чемпионов — здесь ты должен играть на высочайшем уровне, что только возможен. Мы должны быть готовы к этому испытанию и сильны духом".



"Важно добиться лучшего результата. Судьба противостояния не определится в среду, она определится в ответном матче. Мы хотим играть в Лиге Чемпионов и показать каждому, что мы способы победить этого соперника. Если мы выиграем Лигу Чемпионов, мы квалифицируемся туда на следующий сезон. Сперва нам нужно хорошо провести два матча против "Атлетико", — сообщил наставник МЮ Ральф Рангник.



- Эти команда пересекались друг с другом только в Кубке обладателей Кубков в сезоне 1991/92, когда "Атлетико" одержал победу 4:1 по сумме двух матчей в 1/8 финала.



- Единственный предыдущий выезд "Юнайтед" к "Атлетико" (в сезоне 1991/92) обернулся поражением 3:0. Тогда за "красных дьяволов" играли Петер Шмейхель, Денис Ирвин, Пол Инс, Брайан Робсон и Марк Хьюз.



- "Атлетико" проиграл все четыре последних матча Лиги Чемпионов против английских команд, тогда как в 12 первых таких поединках уступил только дважды.



"Юнайтед" оставил дома нападающего Эдинсона Кавани, у которого возникли проблемы с паховыми мышцами. По-прежнему отлучен от команды Мейсон Гринвуд.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"Атлетико" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Мадрид. Стадион "Ванда Метрополитано". 23:00 Онлайн-трансляция