Анонc матча "Атлетико" — "Манчестер Юнайтед"

Криштиану Роналду и Поль Погба В своем первом матче на стадии плей-офф Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде с "Атлетико".

"Юнайтед" попал на "Атлетико", заняв первое место в Группе F. "Матрасники" в своем квартете пропустили вперед "Ливерпуль".

Выиграв титул в прошлом сезоне, сейчас "Атлетико" занимает только пятое место в Ла Лиге, всерьез рискуя остаться без путевки в Лигу Чемпионов.

"У нас есть возможность достичь четвертьфинала. Мы должны показать, что способны на это. Если нам удастся, это придаст нам уверенности в себе. Это Лига Чемпионов — здесь ты должен играть на высочайшем уровне, что только возможен. Мы должны быть готовы к этому испытанию и сильны духом".

"Важно добиться лучшего результата. Судьба противостояния не определится в среду, она определится в ответном матче. Мы хотим играть в Лиге Чемпионов и показать каждому, что мы способы победить этого соперника. Если мы выиграем Лигу Чемпионов, мы квалифицируемся туда на следующий сезон. Сперва нам нужно хорошо провести два матча против "Атлетико", — сообщил наставник МЮ Ральф Рангник.

- Эти команда пересекались друг с другом только в Кубке обладателей Кубков в сезоне 1991/92, когда "Атлетико" одержал победу 4:1 по сумме двух матчей в 1/8 финала.

- Единственный предыдущий выезд "Юнайтед" к "Атлетико" (в сезоне 1991/92) обернулся поражением 3:0. Тогда за "красных дьяволов" играли Петер Шмейхель, Денис Ирвин, Пол Инс, Брайан Робсон и Марк Хьюз.

- "Атлетико" проиграл все четыре последних матча Лиги Чемпионов против английских команд, тогда как в 12 первых таких поединках уступил только дважды.

"Юнайтед" оставил дома нападающего Эдинсона Кавани, у которого возникли проблемы с паховыми мышцами. По-прежнему отлучен от команды Мейсон Гринвуд.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Атлетико" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Мадрид. Стадион "Ванда Метрополитано". 23:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Атлетико, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 251

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  1. great-alexander 23.02.2022 12:18 # great-alexander
    украинцы, а среди Вас есть хоть один не чернявый и кареглазый? или все как и согласно статистике чернявые как игорек махан?

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  2. fanstevengerrard 23.02.2022 12:14 # fanstevengerrard
    Служба безопасности Украины сообщает, что Россия закупила 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов. В ведомстве намекнули, что они могут понадобиться для российских солдат, если РФ пойдет на полномасштабное вторжение в Украину. Но военные эксперты предупреждают, что такого количества пакетов россиянам может не хватить в случае вторжения.

    Наверное, будут хоронить без пакетов. Ну, такое...

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  3. chelsea88 23.02.2022 12:13 # chelsea88
    Боевая ничья будет.

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  4. true-manc 23.02.2022 12:09 # true-manc
    Гвардиола за 5 лет в Англии:
    >АПЛ (3)
    >Кубок Англии
    >Кубок Лиги (4)
    >Суперкубок (2)

    клоп за 6 лет в Англии:
    >позорная картонка

    Как же мощно великий Пеп обоссывает лузера клопа ахахахахах

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  5. true-manc 23.02.2022 12:07 # true-manc
    1 Манчестер Сити 26 63
    2 Ливерпуль 25 57

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

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  6. thegodfather 23.02.2022 12:06 # thegodfather
    оба клуба ненавистные)

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  7. superglor 23.02.2022 12:05 # superglor
    Андерс Линдегор: "Гиггз - новый Гвардиола"

    "Возможно, это звучит наивно и поспешно, и я понимаю нежелание людей делать выводы после четырех тренировок, матча и выходного дня, но мы имеем дело с новым Гвардиолой".

    http://fapl.ru/posts/31683/?c=1

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  8. quavo 23.02.2022 12:01 # quavo
    Впиред манюрей

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