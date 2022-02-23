Анонc матча "Атлетико" — "Манчестер Юнайтед"
В своем первом матче на стадии плей-офф Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде с "Атлетико".
"Юнайтед" попал на "Атлетико", заняв первое место в Группе F. "Матрасники" в своем квартете пропустили вперед "Ливерпуль".
Выиграв титул в прошлом сезоне, сейчас "Атлетико" занимает только пятое место в Ла Лиге, всерьез рискуя остаться без путевки в Лигу Чемпионов.
"У нас есть возможность достичь четвертьфинала. Мы должны показать, что способны на это. Если нам удастся, это придаст нам уверенности в себе. Это Лига Чемпионов — здесь ты должен играть на высочайшем уровне, что только возможен. Мы должны быть готовы к этому испытанию и сильны духом".
"Важно добиться лучшего результата. Судьба противостояния не определится в среду, она определится в ответном матче. Мы хотим играть в Лиге Чемпионов и показать каждому, что мы способы победить этого соперника. Если мы выиграем Лигу Чемпионов, мы квалифицируемся туда на следующий сезон. Сперва нам нужно хорошо провести два матча против "Атлетико", — сообщил наставник МЮ Ральф Рангник.
- Эти команда пересекались друг с другом только в Кубке обладателей Кубков в сезоне 1991/92, когда "Атлетико" одержал победу 4:1 по сумме двух матчей в 1/8 финала.
- Единственный предыдущий выезд "Юнайтед" к "Атлетико" (в сезоне 1991/92) обернулся поражением 3:0. Тогда за "красных дьяволов" играли Петер Шмейхель, Денис Ирвин, Пол Инс, Брайан Робсон и Марк Хьюз.
- "Атлетико" проиграл все четыре последних матча Лиги Чемпионов против английских команд, тогда как в 12 первых таких поединках уступил только дважды.
"Юнайтед" оставил дома нападающего Эдинсона Кавани, у которого возникли проблемы с паховыми мышцами. По-прежнему отлучен от команды Мейсон Гринвуд.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Атлетико" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Мадрид. Стадион "Ванда Метрополитано". 23:00 Онлайн-трансляция
23.02.2022 12:00
Просмотров: 251
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
украинцы, а среди Вас есть хоть один не чернявый и кареглазый? или все как и согласно статистике чернявые как игорек махан?
(ответить)
Служба безопасности Украины сообщает, что Россия закупила 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов. В ведомстве намекнули, что они могут понадобиться для российских солдат, если РФ пойдет на полномасштабное вторжение в Украину. Но военные эксперты предупреждают, что такого количества пакетов россиянам может не хватить в случае вторжения.
Наверное, будут хоронить без пакетов. Ну, такое...
(ответить)
Боевая ничья будет.
(ответить)
Гвардиола за 5 лет в Англии:
>АПЛ (3)
>Кубок Англии
>Кубок Лиги (4)
>Суперкубок (2)
клоп за 6 лет в Англии:
>позорная картонка
Как же мощно великий Пеп обоссывает лузера клопа ахахахахах
(ответить)
1 Манчестер Сити 26 63
2 Ливерпуль 25 57
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
(ответить)
оба клуба ненавистные)
(ответить)
Андерс Линдегор: "Гиггз - новый Гвардиола"
"Возможно, это звучит наивно и поспешно, и я понимаю нежелание людей делать выводы после четырех тренировок, матча и выходного дня, но мы имеем дело с новым Гвардиолой".
http://fapl.ru/posts/31683/?c=1
(ответить)
Впиред манюрей
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий