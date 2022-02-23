Симеоне: "Юнайтед" — одна из лучших команд в мире"

Диего Симеоне Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне считает, что прямо сейчас "Манчестер Юнайтед" является одной из лучших команд в мире.

Именно "Юнайтед" стал соперником "Атлетико" по 1/8 финала Лиги Чемпионов, и никакой недооценки соперника со стороны Симеоне нет и в помине. Диего впечатлен, как сильно "красные дьяволы" прибавили при Ральфе Рангнике.

"Нам противостоит одна из лучших команд в мире, если судить по последним 14 матчам. Они потерпели только одно поражение. С приходом нового тренера Ральфа Рангника в их игре появились надежность, командная работа, самоотдача".

"Мы можем видеть "Манчестер Юнайтед", которым они всегда были. Они прибавили при новом тренере, они уже четвертые в лиге".

"Это настойчивая, динамичная, очень смелая команда с очень хорошими нападающими, очень хорошими игроками в целом. Они прикладывают большие усилия, чтобы объединить таланты своих 11 игроков на поле".

"Это будет очень сложный матч, как и всегда в Лиге Чемпионов. Однако мы предвкушаем игру на нашем стадионе перед нашими болельщиками, и нам повезло попасть в 1/8 финала, потому что в прошлом году нас здесь не было", — цитирует Симеоне Sky Sports.


Метки Атлетико, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Симеоне

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2022 11:00

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  1. pahanzyl 23.02.2022 12:11 # pahanzyl
    Топ 16 Европы

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  2. mancunia-planet 23.02.2022 12:07 # mancunia-planet
    Конееечно, лучшая на планете.

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  3. superglor 23.02.2022 11:35 # superglor
    По отсасыванию у судей.

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  4. true-manc 23.02.2022 11:08 # true-manc
    Это неправда

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  5. electric 23.02.2022 11:05 # electric
    Ахахахаха. Нет.

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