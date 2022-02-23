Симеоне: "Юнайтед" — одна из лучших команд в мире"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне считает, что прямо сейчас "Манчестер Юнайтед" является одной из лучших команд в мире.

Именно "Юнайтед" стал соперником "Атлетико" по 1/8 финала Лиги Чемпионов, и никакой недооценки соперника со стороны Симеоне нет и в помине. Диего впечатлен, как сильно "красные дьяволы" прибавили при Ральфе Рангнике.



"Нам противостоит одна из лучших команд в мире, если судить по последним 14 матчам. Они потерпели только одно поражение. С приходом нового тренера Ральфа Рангника в их игре появились надежность, командная работа, самоотдача".



"Мы можем видеть "Манчестер Юнайтед", которым они всегда были. Они прибавили при новом тренере, они уже четвертые в лиге".



"Это настойчивая, динамичная, очень смелая команда с очень хорошими нападающими, очень хорошими игроками в целом. Они прикладывают большие усилия, чтобы объединить таланты своих 11 игроков на поле".



"Это будет очень сложный матч, как и всегда в Лиге Чемпионов. Однако мы предвкушаем игру на нашем стадионе перед нашими болельщиками, и нам повезло попасть в 1/8 финала, потому что в прошлом году нас здесь не было", — цитирует Симеоне Sky Sports.