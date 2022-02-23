Фердинанд считает, что Невеш и Тилеманс недостаточно хороши для МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что полузащитники Рубен Невеш и Юри Тилеманс недостаточно хороши для "красных дьяволов".

"Юнайтед" собирается приобрести минимум одного игрока в центр поля грядущим летом, и естественно, особый интерес для "дьяволов" представляют полузащитники с опытом выступлений в Премьер-Лиге.



С переходом в "Юнайтед" связывают Невеша из "Вулверхэмптона" и Тилеманса из "Лестера", однако Фердинанд убежден, что с такой полузащитой "дьяволы" не станут ближе к "Манчестер Сити" и "Ливерпулю".



"Мне нравится Невеш, он великолепен. Он не уступает никому другому по контролю мяча, он действительно хороший футболист".



"Хотел бы я увидеть Невеша, Тилеманса и Бруну Фернандеша вместе в следующем сезоне? Если честно, это не было бы моим выбором".



"Мне нравятся они, это хорошие игроки, но приблизят ли они нас хоть сколько-нибудь к лучшим командам? Я бы поспорил. Нам бы не хватало мобильности", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.