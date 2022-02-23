Лига Чемпионов не отвлекает Рангника от Премьер-Лиги

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что Лига Чемпионов не является отвлекающим фактором для его команды.

Только "Юнайтед" удалось закрепиться на четвертой позиции в Премьер-Лиге, как для "красных дьяволов" возобновляется Лига Чемпионов — впереди два матча 1/8 финала против "Атлетико".



Рангнику вновь придется ломать голову, как распределять силы на несколько фронтов, однако Ральф рад, что участвует в Лиге Чемпионов.



"Лига Чемпионов никогда не отвлекает. Именно поэтому каждая участвующая в Лиге Чемпионов команда, включая нас, отчаянно хочет туда квалифицироваться и на следующий сезон".



"Если мы хотим квалифицироваться в Лигу Чемпионов на следующий сезон, то как это может быть отвлекающим фактором? Ради этого мы играем здесь, ради этого все мы трудимся в этом клубе. Мы хотим выступать в Лиге Чемпионов, и завтра мы играем против одной из лучших команд в Европе. Конечно, мы хотим показать каждому, что мы способны победить их".



"Возможно, победа в Лиге Чемпионов — это не самая простая возможность квалифицироваться в Лигу Чемпионов, но это все равно возможность. Но чтобы сделать это, сперва нам нужно сыграть два первоклассных матча против "Атлетико", и я надеюсь, что по окончании этих матчей мы сможем пройти в следующий раунд", — цитирует Рангника Sky Sports.