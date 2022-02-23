Кейн нацелился на рекорд Ширера

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейна заявил о своем намерении побить рекорд результативности Алана Ширера в Премьер-Лиге.

Ширер до сих пор остается самым результативным игроком Премьер-Лиги всех времен, забив 260 голов с 1992 по 2006 год.



Кейн к своим 28 годам отличился 173 раза в 267 матчах, однако Харри чувствует, что в запасе у него достаточно времени, чтобы догнать и перегнать своего легендарного соотечественника.



"Думаю, это реально. Конечно, мне все еще нужно забить около 90 голов, но я определенно постараюсь этого достичь".



"Я чувствую, что моя карьера продлится еще много лет. Конечно, это было бы невероятно. Ширер был невероятным нападающим, невероятным 9-м номером".



"Поэтому даже приблизиться к рекорду — это замечательно, но я определенно постараюсь его покорить", — цитирует Кейна Sky Sports.