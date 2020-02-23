"Арсенал" готовит новый контракт для Артеты

Микель Артета "Арсенал" собирается предложить своему главному тренеру Микелю Артете новый контракт на улучшенных условиях.

От действующего контракта Артеты остается только 16 месяцев, и The Sun утверждает, что боссы лондонского клуба хотят связать будущее Микеля на более длительный срок.

В прошлом месяце Артета специально летал в Денвер на переговоры с владельцем "Арсенала" Стэном Кроенке и его сыном Джошем. Микелю была выражена полная поддержка на словах, а теперь клуб собирается подтвердить это делом.

Ожидается, что Артета получит новый трехлетний контракт, предусматривающий 60-процентное повышение зарплаты — с 5 до 8.3 млн. фунтов в год. Столько получал Арсен Венгер до своего ухода из "Арсенала" в конце сезона 2017/18.

Одновременно 39-летний испанец, оставшийся без новичков в январе, получит внушительный трансферный бюджет на укрепление состава "канониров" в летнее окно.


Метки Арсенал, Артета, контракты, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2022 07:00

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  1. chelsea88 23.02.2022 08:06 # chelsea88
    Ниxyя никуда не попадают, из всех турниров вылетели, играют как говно. Но нет, артете надо дать контракт. Середняки.

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  2. easports 23.02.2022 07:19 # easports
    Ну и хорошо. Артета ставит динамичный, комбинационный, красивый футбол. Лучше тренера с таким стилем на рынке сейчас не найти. На автобус смотреть не хочется. +еще капусту на лето закинут. Мне нра.

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