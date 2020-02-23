"Арсенал" готовит новый контракт для Артеты
"Арсенал" собирается предложить своему главному тренеру Микелю Артете новый контракт на улучшенных условиях.
От действующего контракта Артеты остается только 16 месяцев, и The Sun утверждает, что боссы лондонского клуба хотят связать будущее Микеля на более длительный срок.
В прошлом месяце Артета специально летал в Денвер на переговоры с владельцем "Арсенала" Стэном Кроенке и его сыном Джошем. Микелю была выражена полная поддержка на словах, а теперь клуб собирается подтвердить это делом.
Ожидается, что Артета получит новый трехлетний контракт, предусматривающий 60-процентное повышение зарплаты — с 5 до 8.3 млн. фунтов в год. Столько получал Арсен Венгер до своего ухода из "Арсенала" в конце сезона 2017/18.
Одновременно 39-летний испанец, оставшийся без новичков в январе, получит внушительный трансферный бюджет на укрепление состава "канониров" в летнее окно.
23.02.2022 07:00
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Ниxyя никуда не попадают, из всех турниров вылетели, играют как говно. Но нет, артете надо дать контракт. Середняки.
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Ну и хорошо. Артета ставит динамичный, комбинационный, красивый футбол. Лучше тренера с таким стилем на рынке сейчас не найти. На автобус смотреть не хочется. +еще капусту на лето закинут. Мне нра.
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