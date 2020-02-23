"Арсенал" готовит новый контракт для Артеты

"Арсенал" собирается предложить своему главному тренеру Микелю Артете новый контракт на улучшенных условиях.

От действующего контракта Артеты остается только 16 месяцев, и The Sun утверждает, что боссы лондонского клуба хотят связать будущее Микеля на более длительный срок.



В прошлом месяце Артета специально летал в Денвер на переговоры с владельцем "Арсенала" Стэном Кроенке и его сыном Джошем. Микелю была выражена полная поддержка на словах, а теперь клуб собирается подтвердить это делом.



Ожидается, что Артета получит новый трехлетний контракт, предусматривающий 60-процентное повышение зарплаты — с 5 до 8.3 млн. фунтов в год. Столько получал Арсен Венгер до своего ухода из "Арсенала" в конце сезона 2017/18.



Одновременно 39-летний испанец, оставшийся без новичков в январе, получит внушительный трансферный бюджет на укрепление состава "канониров" в летнее окно.