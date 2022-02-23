Тухель объяснил, почему Лукаку не сыграл с "Лиллем"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил, почему нападающий Ромелду Лукаку не сыграл против "Лилля".

Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов во вторник вечером Лукаку целиком провел на скамейке запасных, не появившись даже на замену.



Одержав победу со счетом 2:0, Тухель заверил, он просто решил отвлечь внимание от Ромелу, который оказался под шквалом критики после всего семи касаний мяча в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувшую субботу.



"Это был неподходящий момент, чтобы после матча, где каждый был сосредоточен на количестве касаний им мяча, бросать его в новый огонь".



"Это был момент, чтобы сделать шаг назад. Таково было наше решение, и вы могли ясно видеть, что мы уверенно победили".



"Почти каждый вопрос касается Ромелу. К нему приковано огромное внимание, но есть девять других игроков, которые тоже не сыграли сегодня, и нам никогда нельзя забывать, что это командный вид спорта", — цитирует Тухеля The Guardian.