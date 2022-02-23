Далот и Фред получат новые контракты от "Юнайтед"

Диогу Далот и Фред "Манчестер Юнайтед" собирается наградить новыми контрактами защитника Диогу Далота и полузащитника Фреда.

Далот и Фред добились значительного прогресса при нынешнем наставнике "Юнайтед" Ральфе Рангнике, превратившись в ключевых игроков команды.

Португалец стал выигрывать конкуренцию у Аарона Ван-Биссаки на правом фланге обороны, а бразилец заткнул своих критиков по поводу игры в центре поля и принялся проявлять себя в атаке, забив один гол и отдав три результативные передачи в семи последних матчах за "красных дьяволов".

Как утверждает ESPN, теперь клуб с "Олд Траффорд" собирается наградить Далота и Фреда новыми сделками. Их действующие соглашения истекают в 2023 и 2024 годах, соответственно.


Метки Далот, Манчестер Юнайтед, Фред

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2022 00:05

Количество просмотров Просмотров: 378

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverfun 23.02.2022 01:14 # liverfun
    даже тренера не дождутся?

    (ответить)

  2. yamateh 23.02.2022 01:04 # yamateh
    как вообще фред проходит все еще в основу. это же кал ппц

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: