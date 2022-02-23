Далот и Фред получат новые контракты от "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" собирается наградить новыми контрактами защитника Диогу Далота и полузащитника Фреда.
Далот и Фред добились значительного прогресса при нынешнем наставнике "Юнайтед" Ральфе Рангнике, превратившись в ключевых игроков команды.
Португалец стал выигрывать конкуренцию у Аарона Ван-Биссаки на правом фланге обороны, а бразилец заткнул своих критиков по поводу игры в центре поля и принялся проявлять себя в атаке, забив один гол и отдав три результативные передачи в семи последних матчах за "красных дьяволов".
Как утверждает ESPN, теперь клуб с "Олд Траффорд" собирается наградить Далота и Фреда новыми сделками. Их действующие соглашения истекают в 2023 и 2024 годах, соответственно.
23.02.2022 00:05
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даже тренера не дождутся?
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как вообще фред проходит все еще в основу. это же кал ппц
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