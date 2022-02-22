Фернандеш уверен, что МЮ прибавил при Рангнике

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш убежден, что "красные дьяволы" прибавили при Ральфе Рангнике, несмотря на постоянные спекуляции в прессе.

Несмотря на определенные успехи Рангника, в прессе не утихают слухи о разногласиях в раздевалке "Юнайтед" и о недовольстве игроков методами Ральфа.



Однако Фернандеш спешит поддержать немецкого наставника и уверяет, что внешним силам не удастся дестабилизировать обстановку в "Юнайтед".



"Мы должны делать так, как наш тренер и его штаб считают, что будет лучше всего для нас. Здесь в клубе я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь жаловался на тактику, и надеюсь, не услышу".



"Думаю, мы выступаем так хорошо с момента его прихода. У нас как у команды появился более выраженный стиль".



"Думаю, люди просто выдумывают истории насчет этого клуба, когда им хочется пожаловаться. Когда кто-нибудь говорит насчет нас, это эхом разносится по всему миру. Этого они и хотят".



"Для нас это ничего не значит. Мы следуем плану и остаемся сплоченными. Это самое важное: оставаться сплоченными и побеждать вместе", — цитирует Фернандеша Sky Sports.