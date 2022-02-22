Джонсон считает неизбежным перенос финала Лиги Чемпионов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что у УЕФА нет иного выбора, кроме как перенести финал Лиги Чемпионов этого сезона из Санкт-Петербурга.

Во вторник утром появилась информация, что УЕФА может перенести финал Лиги Чемпионов на "Уэмбли" в связи с кризисом на границе России и Украины.



Джонсон не берется обсуждать шансы "Уэмбли", но считает, что проведение главного матча элитного европейского турнира на "Газпром Арене" более невозможно из-за действий президента России Владимира Путина.



"В столь критичный момент жизненно важно, чтобы президент Путин осознал, что его действия будут катастрофой для России".



"По реакции мирового сообщества понятно, что из-за событий, которые уже произошли на Донбассе, его Россия станет беднее в результате санкций".



"Это будет более изолированная Россия. Россия в статусе изгоя. И без шансов проводить футбольные турниры в России, которая вторгается в суверенные государства".



"Россия оказалась вовлечена в кровавый и опустошающий конфликт с братской славянской страной. Какой ужасный результат для президента Путина. Надеюсь, он сделает шаг назад и откажется от полноценного вторжения", — цитирует Джонсона Sky Sports.