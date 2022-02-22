"Юнайтед" оштрафован на 20,000 фунтов

"Манчестер Юнайтед" был оштрафован FA на 20 тысяч фунтов за неподобающее поведение своих игроков в матче Премьер-Лиги против "Брайтона" 15 февраля.

Напомним, Ассоциация выдвинула свои обвинения в адрес "Юнайтед" после того, как "красные дьяволы" стали выпрашивать у рефери Питера Бэнкса красную карточку для защитника "чаек" Льюиса Данка за фол последней надежды.



Тогда игроки "Юнайтед" добились своего, заставив Бэнкса обратиться к системе VAR и в итоге удалить Данка, однако Ассоциации не понравилось поведение хозяев "Олд Траффорд".



Клуб с "Олд Траффорд" согласился с обвинениями и теперь заплатит стандартный штраф в 20 тысяч фунтов, которым ранее в этом сезоне точно так же был наказан "Арсенал".