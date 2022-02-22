"Тоттенхэм" предложит новый контракт Кейну

Харри Кейн "Тоттенхэм" надеется оградить своего нападающего Харри Кейна от интереса других клубов с помощью нового контракта.

Прошлым летом президент "Тоттенхэма Даниэль Леви заблокировал переход Кейна в "Манчестер Сити", установив за Харри заградительную цену в 150 миллионов фунтов.

Леви вполне может ожидать интереса к Кейну и грядущим летом, ведь "Сити" до сих пор не обзавелся нападающим топ-уровня. Кроме того, обратить внимание на Харри будет готов "Манчестер Юнайтед" в случае назначения Маурисио Почеттино.

Однако "шпоры" по-прежнему не собираются отпускать Кейна, пускай тот и стал на год старше и вскоре будет стремительно терять свою рыночную стоимость.

Действующий контракт Кейна с зарплатой в 200 тыс. фунтов в неделю истекает только в 2024 году, однако в конце сезона "Тоттенхэм" пригласит 28-летнего англичанина к столу переговоров для обсуждения новой сделки, сообщает ESPN.

Решение Кейна во многом будет зависеть от попадания "Тоттенхэма" в Лигу Чемпионов и от того, получит ли главный тренер Антонио Конте деньги на укрепление состава.


Метки Кейн, контракты, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 236

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 22.02.2022 20:11 # gerrard08
    Жаль все же этого глупца. Хоть бы ка какой-нибудь выиграл бы со шпорами до конца карьеры.

    (ответить)

  2. hunter022 22.02.2022 20:06 # hunter022
    Леви хочет обновить Кейну клеймо раба.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: