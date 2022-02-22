Фердинанд: "Только "Сити" набрал очков больше, чем МЮ в период Рангника"

Ральф Рангник Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд выступил в защиту наставника "красных дьяволов" Ральфа Рангника.

Прямо сейчас "Юнайтед" занимает четвертое место в Премьер-Лиге, опережая ближайшего преследователя на четыре очка, однако Рангника продолжают отчаянно критиковать, в чем Фердинанд видит несправедливость.

"Думаю, в данный момент к Рангнику и "Манчестер Юнайтед" существует предвзятое отношение".

"Да, я думаю, им слегка повезло с расписанием, но только "Манчестер Сити" набрал очков больше с момента его прихода, нежели "Манчестер Юнайтед". Поэтому он не может быть так уж плох, как об этом говорят в медиа. Следует сказать, что в плане набора очков он справляется".

"Каждый говорит, что "Ливерпуль" неудержим и набрал чемпионскую форму, но они положили в копилку не так много очков, как Рангник, пока он здесь".

"Я понимаю, что все еще есть элементы, которые настроены не лучшим образом в их команде, и они способны значительно прибавить. Но если говорить о набранных очках, то в чем проблема?"

"Я не думаю, что он получит эту работу на постоянной основе, но впереди у него большие матчи против "Манчестер Сити", "Ливерпуля", "Атлетико", по которым о нем и будут судить", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Манчестер Юнайтед, Рангник, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. weorlfc 22.02.2022 20:04 # weorlfc
    Ну Рио ты бы перед тем как считать очки посмотрел бы с кем играл МЮ.

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  2. mancunia-planet 22.02.2022 19:04 # mancunia-planet
    Следующий матч чемпионата с Уотфордом, которому уже проепали, поэтому оступаться нельзя. Впереди будет решающий отрезок.

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