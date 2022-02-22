Фердинанд: "Только "Сити" набрал очков больше, чем МЮ в период Рангника"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд выступил в защиту наставника "красных дьяволов" Ральфа Рангника.

Прямо сейчас "Юнайтед" занимает четвертое место в Премьер-Лиге, опережая ближайшего преследователя на четыре очка, однако Рангника продолжают отчаянно критиковать, в чем Фердинанд видит несправедливость.



"Думаю, в данный момент к Рангнику и "Манчестер Юнайтед" существует предвзятое отношение".



"Да, я думаю, им слегка повезло с расписанием, но только "Манчестер Сити" набрал очков больше с момента его прихода, нежели "Манчестер Юнайтед". Поэтому он не может быть так уж плох, как об этом говорят в медиа. Следует сказать, что в плане набора очков он справляется".



"Каждый говорит, что "Ливерпуль" неудержим и набрал чемпионскую форму, но они положили в копилку не так много очков, как Рангник, пока он здесь".



"Я понимаю, что все еще есть элементы, которые настроены не лучшим образом в их команде, и они способны значительно прибавить. Но если говорить о набранных очках, то в чем проблема?"



"Я не думаю, что он получит эту работу на постоянной основе, но впереди у него большие матчи против "Манчестер Сити", "Ливерпуля", "Атлетико", по которым о нем и будут судить", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.