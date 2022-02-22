Клопп: "Лидс" сожрет тебя, если ты не в игре"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, насколько опасным соперником будет "Лидс".

В среду вечером "Ливерпуль" проведет отложенный матч Премьер-Лиги, сыграв дома с "Лидсом", который в этом сезоне сражается за выживание и является второй самой пропускающей командой дивизиона.



Однако Клопп отлично знает, что даже небольшая расслабленность в матче с такой командой может быть чревата.



"Лидс" использует персональную опеку по всему полю, и если ты не в игре, "Лидс" сожрет тебя".



"Они лидируют в Премьер-Лиге по трем определяющим статистическим показателям в плане рывков. Ты должен быть готов к этим рывкам, потому что они всегда остаются верны себе, от чего случаются сказочные результаты в обе стороны".



"Лидс" сражается за выживание в этой лиге, и они никогда не сдаются, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы не помочь им завтра. Нам нужно будет потрудиться".



"Надеюсь, что мы, вместе со своими болельщиками, покажем себя неудобным соперником. Тогда у нас будут шансы на победу. Мы должны убедиться, что мы всегда в игре и стараемся изо всех сил. Если мы окажемся не готовы сражаться, мы будем страдать", — цитирует Клоппа Sky Sports.