Клопп подтвердил, что Жота и Фирмино не сыграют с "Лидсом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что нападающие Диогу Жота и Роберто Фирмино пропустят матч Премьер-Лиги против "Лидса" в среду.

Напомним, Жота и Фирмино не принимали участия в победе над "Норвичем" в минувшую субботу (3:1), получив травмы несколькими днями ранее против "Интера" в Лиге Чемпионов.



Ни тот, ни другой не сыграет в среду вечером, но и участие обоих в воскресном финале Кубка Лиги против "Челси" на "Уэмбли" в данный момент выглядит маловероятным.



"Завтра — нет, без шансов, а что касается финала, то мы еще посмотрим. В данный момент я не знаю. Было бы проще сказать "нет", но мы посмотрим".



"Они стараются, но они пока не вернулись на тренировочное поле, а это нехороший знак. Мы должны посмотреть, что сможем сделать с парнями в ближайшие дни, и позже на этой неделе примем решение", — цитирует Клоппа Evening Standard.