Клопп подтвердил, что Жота и Фирмино не сыграют с "Лидсом"

Роберто Фирмино и Диогу Жота Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что нападающие Диогу Жота и Роберто Фирмино пропустят матч Премьер-Лиги против "Лидса" в среду.

Напомним, Жота и Фирмино не принимали участия в победе над "Норвичем" в минувшую субботу (3:1), получив травмы несколькими днями ранее против "Интера" в Лиге Чемпионов.

Ни тот, ни другой не сыграет в среду вечером, но и участие обоих в воскресном финале Кубка Лиги против "Челси" на "Уэмбли" в данный момент выглядит маловероятным.

"Завтра — нет, без шансов, а что касается финала, то мы еще посмотрим. В данный момент я не знаю. Было бы проще сказать "нет", но мы посмотрим".

"Они стараются, но они пока не вернулись на тренировочное поле, а это нехороший знак. Мы должны посмотреть, что сможем сделать с парнями в ближайшие дни, и позже на этой неделе примем решение", — цитирует Клоппа Evening Standard.


Метки Жота, Ливерпуль, травмы, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2022 17:00

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  1. superglor 22.02.2022 17:43 # superglor
    Фирменная Жопа

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  2. tursa 22.02.2022 17:26 # tursa
    выйдут с замены и закидают защеку челсюкам, хотя есть еще ориги ебырь всея лч

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