Премьер-Лига отказывается от всех коронавирусных ограничений

COVID-19 Премьер-Лига планирует снять все коронавирусные ограничения до конца февраля.

Ранее на текущей неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о снятии всех коронавирусных ограничений в стране, начиная с четверга, в том числе касательно въезда в страну и ношения масок. Даже при положительном результате на COVID-19 самоизоляция больше не будет обязательной.

У Премьер-Лиги действовали и все еще действуют собственные коронавирусные протоколы, которые гораздо жестче, чем для рядовых людей. Например, игроки и сотрудники клубов вынуждены практически ежедневно проходить тестирование на коронавирус.

Теперь эта эпоха пандемии коронавируса в Премьер-Лиге уходит в прошлое, сообщает Sky Sports. Соответствующий план по снятию ограничений был одобрен боссами клубов ранее в феврале.

Сообщается, что теперь тест на COVID-19 будут сдавать только игроки с выраженными симптомами заболевания.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2022 16:00

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  1. wilegend 22.02.2022 16:25 # wilegend
    война заменяет пандемию

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  2. vg 22.02.2022 16:15 # vg
    Надо еще не забыть перестать на одно колено вставать, каждый раз ритуально душа очередного Флойда

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  3. tursa 22.02.2022 16:05 # tursa
    Ну наконец-то, надеюсь и до наших скоро допрет

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  4. electric 22.02.2022 16:00 # electric
    Красавы!

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