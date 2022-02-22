Премьер-Лига отказывается от всех коронавирусных ограничений

Премьер-Лига планирует снять все коронавирусные ограничения до конца февраля.

Ранее на текущей неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о снятии всех коронавирусных ограничений в стране, начиная с четверга, в том числе касательно въезда в страну и ношения масок. Даже при положительном результате на COVID-19 самоизоляция больше не будет обязательной.



У Премьер-Лиги действовали и все еще действуют собственные коронавирусные протоколы, которые гораздо жестче, чем для рядовых людей. Например, игроки и сотрудники клубов вынуждены практически ежедневно проходить тестирование на коронавирус.



Теперь эта эпоха пандемии коронавируса в Премьер-Лиге уходит в прошлое, сообщает Sky Sports. Соответствующий план по снятию ограничений был одобрен боссами клубов ранее в феврале.



Сообщается, что теперь тест на COVID-19 будут сдавать только игроки с выраженными симптомами заболевания.