Джонатан Дэвид: "Премьер-Лига привлекает каждого"

Нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид заявил, что заинтересован в переезде в Премьер-Лигу грядущим летом.

Согласно слухам, Дэвид входит в число трансферных целей "Арсенала", который намерен обзавестись новым нападающим по окончании сезона.



Сейчас 22-летний канадец, забивший 15 голов в этом сезоне, сосредоточен на "Лилле", но не может не отрицать, что хочет попробовать себя в английском футболе.



"У меня есть контракт с "Лиллем". Самое важное для меня — как можно лучше завершить сезон".



"Что будет дальше, покажет время. Премьер-Лига привлекает каждого. Это лига с самой высокой конкуренцией в мире. Это действительно хорошая лига", — цитирует Дэвида Football.London.