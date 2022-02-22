Джонатан Дэвид: "Премьер-Лига привлекает каждого"

Джонатан Дэвид Нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид заявил, что заинтересован в переезде в Премьер-Лигу грядущим летом.

Согласно слухам, Дэвид входит в число трансферных целей "Арсенала", который намерен обзавестись новым нападающим по окончании сезона.

Сейчас 22-летний канадец, забивший 15 голов в этом сезоне, сосредоточен на "Лилле", но не может не отрицать, что хочет попробовать себя в английском футболе.

"У меня есть контракт с "Лиллем". Самое важное для меня — как можно лучше завершить сезон".

"Что будет дальше, покажет время. Премьер-Лига привлекает каждого. Это лига с самой высокой конкуренцией в мире. Это действительно хорошая лига", — цитирует Дэвида Football.London.


Метки Арсенал, Дэвид, Лилль

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 22.02.2022 15:49 # superglor
    Нига почуял запах денег

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  2. chop 22.02.2022 15:47 # chop
    Канадец должен играть в хоккей, а не в соккер

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  3. redwhitegun 22.02.2022 15:33 # redwhitegun
    Если он не может не отрицать, то почему не отрицает?

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