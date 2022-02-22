Лэмпард обратился к "Челси" насчет Галлахера
Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард обратился к своему бывшему клубу насчет аренды полузащитника Конора Галлахера на следующий сезон.
Галлахер находится в системе "Челси" с восьми лет, но до сих пор не дебютировал за родной клуб. Зато Конор проявляет себя с лучшей стороны, выступая за "Кристал Пэлас" на правах аренды в этом сезоне.
22-летний англичанин забил семь голов и отдал три результативные передачи в 21 матче Премьер-Лиги за "орлов", пропустив субботнее дерби против "синих" из-за условий своей аренды.
Согласно слухам, Галлахер может получить место в первой команде "Челси" на следующий сезон, однако Лэмпард готов предложить альтернативный вариант развития талантливого игрока.
Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, Лэмпард уже поговорил с "Челси" насчет Галлахера. Фрэнк надеется быть во главе очереди, если Конор вновь будет доступен для аренды — соответствующее решение лондонскому клубу еще предстоит принять.
22.02.2022 14:00
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Не давайте сутулому ничего...он испортит их. Лучше отдайте Лукаку в кристал пэлас
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Эта переоцененка когда уже перестанет появляться в новостях? Ну нонейм же лютый. Куда смотрит михужло?
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сорри Френк, но этот топарик уже готов для интеграции в состав императоров
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