Лэмпард обратился к "Челси" насчет Галлахера

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард обратился к своему бывшему клубу насчет аренды полузащитника Конора Галлахера на следующий сезон.

Галлахер находится в системе "Челси" с восьми лет, но до сих пор не дебютировал за родной клуб. Зато Конор проявляет себя с лучшей стороны, выступая за "Кристал Пэлас" на правах аренды в этом сезоне.



22-летний англичанин забил семь голов и отдал три результативные передачи в 21 матче Премьер-Лиги за "орлов", пропустив субботнее дерби против "синих" из-за условий своей аренды.



Согласно слухам, Галлахер может получить место в первой команде "Челси" на следующий сезон, однако Лэмпард готов предложить альтернативный вариант развития талантливого игрока.



Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, Лэмпард уже поговорил с "Челси" насчет Галлахера. Фрэнк надеется быть во главе очереди, если Конор вновь будет доступен для аренды — соответствующее решение лондонскому клубу еще предстоит принять.