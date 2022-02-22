Раш считает, что "Ливерпуль" может забыть о Мбаппе

Легенда "Ливерпуля" Ян Раш считает, что "красные" могут забыть о нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе.

На прошлой неделе испанское издание Sport сообщило, что Мбаппе открыт к переходу в "Ливерпуль" грядущим летом, когда истекает его контракт с ПСЖ.



Однако Раш по-прежнему думает, что 23-летний француз отправится в "Реал" или, по крайней мере, останется в ПСЖ, нежели перейдет в "Ливерпуль", особенно после покупки "красными" Луиса Диаса.



"Мбаппе показал свой класс против "Реала", но в Мадриде и так знают, что он из себя представляет, и они ожидают, что он будет носить их футболку в следующем сезоне".



"Реал" уже не тот, что прежде, но они надеются преобразиться, подписав Мбаппе свободным агентом этим летом. В то же время я не удивлюсь, если он останется в ПСЖ в случае их победы в Лиге Чемпионов. Это важный фактор".



"Прямо сейчас переход в "Реал" выглядит немного рискованным для Мбаппе, и Премьер-Лига — единственный другой вариант для него. Но кто в Англии может позволить его зарплату?"



"Мы знаем, что "Сити" может, но я не уверен, что он игрок для Пепа Гвардиолы. Что касается "Ливерпуля", то я думаю, покупка Диаса исключает их из борьбы за Мбаппе".



"Все мы хотели бы увидеть Мбаппе в этой команде, но Клопп уже спланировал будущее, крупно потратившись на Диаса, и я не ожидаю большой распродажи этим летом, что было бы необходимо для приглашения Мбаппе".



"Мощь Мохамеда Салаха впереди и так устрашает — лучше и быть не может, поэтому, думаю, мы можем забыть о приглашении Мбаппе".



"Сейчас "Ливерпуль" обладает избытком талантов, но Клопп всегда будет определять состав, исходя из соперника, и никому — возможно, за исключением Салаха — не гарантировано место впереди. Когда все здоровы, у Клоппа есть выбор из шести-семи вариантов впереди, и каждый из этих игроков обладает различными качествами для различных ситуаций", — цитирует Раша Liverpool Echo.